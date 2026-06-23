Олжас Бектенов обсудил с руководителями китайских компаний сотрудничество в АПК, промышленности

Правительство

Внимание уделено перспективам запуска новых иностранных проектов в приоритетных для Казахстана отраслях – АПК, промышленности, углехимии, автомобилестроении и создании дата-центров

Фото: пресс-служба правительства

На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречи с руководителями крупных китайских компаний, занимающих ведущие позиции в промышленности и цифровизации,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В частности, с генеральным директором Yulin Irrigation Ци Юбо, председателем совета директоров Xiamen Wanli Stone Ху Цзиньпэйем, председателем совета директоров и CEO SuperX AI Technology Limited Хуан Чэньхуном, председателем совета директоров Jinyi Holding Group Цзинь Пэном, председателем совета директоров Guangzhou Automobile Group Фэн Синья, основателем и председателем совета директоров компании CATL Цэн Юйцюнем, вице-президентом CISDI Engineering Юном Лю. Внимание уделено перспективам запуска новых иностранных проектов в приоритетных для Казахстана отраслях – АПК, промышленности, углехимии, автомобилестроении и создании дата-центров.

Были рассмотрены возможности привлечения иностранных инвестиций, локализации производств и трансферта технологий. На встрече с генеральным директором компании Yulin Irrigation Ци Юбо обсуждены вопросы внедрения современных ирригационных технологий в Казахстане, включая сборку ирригационного оборудования в Кызылординской области.

Рациональное использование водных ресурсов и развитие ирригационной инфраструктуры являются одними из ключевых приоритетов государственной политики в сфере сельского хозяйства Казахстана. Страна заинтересована в повышении производительности аграрного сектора за счет внедрения современных технологий орошения. Yulin Irrigation – один из ведущих производителей ирригационного оборудования в КНР, специализирующийся на разработке, производстве, внедрении и сервисном сопровождении современных систем орошения. С председателем совета директоров Xiamen Wanli Stone Ху Цзиньпэйем рассмотрены перспективы сотрудничества в углехимии, металлургии и глубокой переработке минерального сырья.

Проект предполагает создание интегрированной цепочки с высокой добавленной стоимостью «уголь–электроэнергия–химия–металлургия», где уголь перерабатывается в полукокс, водород и высококачественные нефтепродукты, глубокую переработку редких металлов, таких как молибден, германий и рений. С председателем совета директоров и CEO SuperX AI Technology Limited Хуан Чэньхуном были обсуждены планы по созданию в Казахстане современных центров обработки данных. Компания развивает решения для AI-инфраструктуры и высокоплотных центров обработки данных и заинтересована в создании в Казахстане кластера AI Data Center мощностью до 1 ГВт с поэтапным запуском в 2026-2029 годах.

Предусматривается строительство ИИ-кампуса, развитие энергоснабжения и цифровой инфраструктуры, а также поставка серверного оборудования и технологических решений для центров обработки данных. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сектора экономики имеют стратегическое значение для Казахстана.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифровизации. Также Указом Президента утверждена общенациональная стратегия «Цифровой Казахстан» до 2029 года, которая определяет новые приоритеты технологического развития страны. По итогам встречи Премьер-министр поручил создать рабочую группу для детального изучения предложения и координации взаимодействия с инвестором.

#Казахстан #Китай #Правительство

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