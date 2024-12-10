Бектенов: «В очередях на жилье должны быть реально нуждающиеся»

Правительство, Недвижимость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ускорить инвентаризацию списков поручил премьер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросе актуализации списков действующих очередников на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

«Я поручал провести инвентаризацию списков. Она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить.
В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане», – отметил Олжас Бектенов.

Новые льготные ипотечные программы и увеличение финансирования по действующим механизмам – правительство реализует меры дополнительного стимулирования жилищного сектора. В 2024 году введено 16 млн кв м жилья.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев должил, что за январь-ноябрь текущего года уже построено 16 млн кв м, что составляет 107% от соответствующего показателя прошлого года.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что строительная отрасль является одной из ключевых в экономике Казахстана и напрямую влияет на решение жилищных вопросов, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.  

«Главой государства была поставлена задача по вводу до 2029 года 111 млн кв метров нового жилья. Исполнение этой задачи требует системного и поэтапного подхода. В прошлом году была актуализирована концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В ней предусмотрен большой набор инструментов и механизмов по улучшению жилищных условий наших граждан. Многие из них уже хорошо себя зарекомендовали. Благодаря этому ежегодно повышаются объемы строительства нового жилья. 

В этом году правительством был также реализован комплекс мер по дополнительному стимулированию жилищного сектора. В частности, принят закон по реформированию жилищной политики, который создаст прозрачную и понятную каждому систему жилищного обеспечения. Кроме того, были запущены новые льготные ипотечные программы и увеличено финансирование по действующим механизмам», – подчеркнул Олжас Бектенов. 

#очередь #жилье #Бектенов #инвентаризация

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