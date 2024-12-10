Бектенов: «В очередях на жилье должны быть реально нуждающиеся»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросе актуализации списков действующих очередников на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

«Я поручал провести инвентаризацию списков. Она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить.

В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане», – отметил Олжас Бектенов.

Новые льготные ипотечные программы и увеличение финансирования по действующим механизмам – правительство реализует меры дополнительного стимулирования жилищного сектора. В 2024 году введено 16 млн кв м жилья.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев должил, что за январь-ноябрь текущего года уже построено 16 млн кв м, что составляет 107% от соответствующего показателя прошлого года.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что строительная отрасль является одной из ключевых в экономике Казахстана и напрямую влияет на решение жилищных вопросов, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.