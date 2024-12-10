Бектенов: «В очередях на жилье должны быть реально нуждающиеся»

Ускорить инвентаризацию списков поручил премьер
На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросе актуализации списков действующих очередников на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина
«Я поручал провести инвентаризацию списков. Она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить.
В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане», – отметил Олжас Бектенов.
Новые льготные ипотечные программы и увеличение финансирования по действующим механизмам – правительство реализует меры дополнительного стимулирования жилищного сектора. В 2024 году введено 16 млн кв м жилья.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев должил, что за январь-ноябрь текущего года уже построено 16 млн кв м, что составляет 107% от соответствующего показателя прошлого года.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что строительная отрасль является одной из ключевых в экономике Казахстана и напрямую влияет на решение жилищных вопросов, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.
«Главой государства была поставлена задача по вводу до 2029 года 111 млн кв метров нового жилья. Исполнение этой задачи требует системного и поэтапного подхода. В прошлом году была актуализирована концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В ней предусмотрен большой набор инструментов и механизмов по улучшению жилищных условий наших граждан. Многие из них уже хорошо себя зарекомендовали. Благодаря этому ежегодно повышаются объемы строительства нового жилья.
В этом году правительством был также реализован комплекс мер по дополнительному стимулированию жилищного сектора. В частности, принят закон по реформированию жилищной политики, который создаст прозрачную и понятную каждому систему жилищного обеспечения. Кроме того, были запущены новые льготные ипотечные программы и увеличено финансирование по действующим механизмам», – подчеркнул Олжас Бектенов.