В жилищной и строительной политике Казахстана произошли реформы

Правительство, Недвижимость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Одним из значимых нововведений является право приватизации арендного жилья без права выкупа, что затронет более 50 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства доложил о мерах, направленных на реформирование жилищной политики и развитие строительной отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Так, принят закон, предусматривающий передачу функций местных исполнительных органов по постановке на учет и распределению жилья, в Отбасы банк, преобразованный в Национальный институт развития.

Распределение жилья будет осуществляться на основе даты постановки на учет и уровня доходов граждан, что позволит в первую очередь обеспечить жильем тех, кто долгое время находится в очереди.

Одним из значимых нововведений является право приватизации арендного жилья без права выкупа, что затронет более 50 тыс. человек.

Нормы, касающиеся приватизации жилья, уже вступили в силу с 4 декабря, а другие нововведения будут действовать с мая 2025 года.

Министр также акцентировал внимание на внедрении института градостроительной экспертизы в начале года. Этот механизм позволяет предотвращать отклонения от архитектурных норм на стадии градостроительного планирования, исключать нарушения при утверждении проектов. Теперь все они будут проходить обязательную экспертную проверку в РГП «Госэкспертиза».

Предполагается, что такие меры значительно снизят коррупционные риски и помогут избежать влияния человеческого фактора, например, при выдаче исходно-разрешительной документации.

#реформы #жилье #строительство #приватизация

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