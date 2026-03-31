С началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной армии. Был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на разных фронтах Великой Отечественной, освобождал ­Украину, Беларусь и Польшу, брал Берлин. Особое место в биографии Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельд­маршала Фридриха Паулюса.

Василий Иванович Зинченко родился в Алтайской области РСФСР 29 марта 1924 года. В ­1939-м семья Зинченко пере­ехала в Алма-Ату, откуда в ноябре 1941-го он был призван на фронт. 9 мая 1945 года Василий Иванович встретил в Германии. За проявленные мужество и героизм был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». После войны вернулся в свой дом на улице Шемякина в Алма-Ате, где его ждали родные и близкие.

Почти полвека фронтовик посвятил пчеловодству, став признанным профессионалом своего дела. Его любовь к этому занятию передалась детям и даже правнукам. Вместе с супругой они вырастили, воспитали, дали образование трем сыновьям и дочери, помогали в воспитании семи внуков и 14 правнуков.

Акимат Алматы оказал помощь в организации похорон и поминального обеда. Прогремел воинский залп салютной группы ­в⁄ч 61993 МО РК, выступил военный оркестр филиала Национального военно-патриоти­ческого центра ВС РК. Акиматом также была оказана материальная поддерж­ка семье.