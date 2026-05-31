В Алматы возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий

Возложение цветов состоялось у мемориала в парке «Карагайлы»

В Алматы состоялись памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Центральным событием стала церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931–1933 годов в парке «Карагайлы», передает со ссылкой на акимат города.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители городских властей, депутаты маслихата, общественные деятели, историки, писатели и молодёжь. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Собравшиеся отметили важность сохранения исторической памяти и уважительного отношения к трагическим страницам истории страны.

«В эти дни в Алматы проходят памятные мероприятия: лекции, круглые столы, выставки, встречи с представителями интеллигенции и молодежью», — сообщили в акимате.

День памяти жертв политических репрессий и голода ежегодно отмечается в Казахстане 31 мая. Эта дата призвана напоминать о трагических событиях XX века и важности недопущения их повторения в будущем.