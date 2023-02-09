"Он мне нужен" – Алимханулы об освободившемся титуле IBF

Спортсмен заявил, что желает завоевать этот титул и все пояса в дивизионе среднего веса.

Фото: vringe.com

Обладатель пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы отреагировал на информацию об отказе Геннадия Головкина от титула IBF, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Алимханулы обозначил свои амбиции заявлением о том, что желает завоевать этот титул и все пояса в дивизионе среднего веса.

"Скажем, один пояс стал вакантным в среднем весе. Он мне нужен. Ребята, скоро соберу все титулы, иншаллах!" - написал Алимханулы в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

GGG продолжает владеть поясами чемпиона мира по версиям IBO и WBA Super, отмечает издание.