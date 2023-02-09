Головкин отказался от титула IBF и сделал заявление о своем будущем

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Личный адвокат казахстанского боксера Геннадия Головкина Джон Хорневер через инсайдера Дэна Рафаэля объяснил, почему GGG отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Период для переговоров с обязательным претендентом от IBF Фалькао истекает в конце следующей недели, но Геннадий решил не ждать до этого времени. Он посчитал правильным освободить титул и дать возможность устроить как можно скорее другой поединок, раз этот уже точно не состоится. Мы пытались сделать этот бой, однако DAZN заинтересован в поединке Геннадия, но им не интересен Фалькао. Люди оттуда контактировали с нами и их мысль — давайте драться с тем парнем или с тем, никому не нужен бой с Фалькао.

Тогда Геннадий просто сказал: "Если бой с Фалькао невозможен, пусть он идет биться за вакантный титул. Эскива терпеливо ждал своей очереди, пусть он проходит вперед и бьется за титул. Удачи ему и спасибо IBF за терпение". Он еще добавил: "Я пока не закончил карьеру, но боя с Фалькао не будет, спасибо ему и Top Rank за терпение". Если WBA будет настаивать на бое с Ларой, возможно, у нас будут точно такие же проблемы", - рассказал Хорневер.

WBA уже официально обязала Головкина договориться с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой — до 23 февраля. В октябре кубинец согласился подождать боя GGG - Фалькао.

Лара выступает на Premier Boxing Champions (каналы Showtime и FOX), где у него в разработке бой с экс-чемпионом в двух весах Дэнни Гарсией.

В IBF уже решили, что делать с бывшим титулом Головкина: назначены переговоры между Фалькао и вторым номером рейтинга Майклом Зерафой из Австралии. В начале года Зерафа сообщал о возможности провести поединок с Геннадием.