Он учит нас любить и думать

В Мемориальном доме-музее М. Ауэзова в Алматы состоялся литературный вечер «Мухтар Ауэзов – человек-эпоха».

Юбилейная дата дает нам возможность еще раз вспомнить о писателе, чей талант и научный кругозор справедливо можно охарактеризовать как явление планетарное.

Безусловно, жизнь и судьба Мухтара Ауэзова являются мощнейшим инструментом воспитания у молодых людей чувства патриотизма, уважения к своей истории, приобщения к национальным святыням, понимания того, что такое Родина.

Студенты 1-го курса КазНПУ им. Абая и учащиеся Специализированного лицея № 165 Алматы встретились на этом вечере с интересными людьми и узнали много нового о Мухтаре Омархановиче Ауэзове.

Девятиклассники Специализированного лицея № 165 подготовили литературную композицию о жизни и творчестве М. Ауэзова, в основе которой воспоминания современников писателя.

Светлана Ананьева, заведующая отделом Международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, рассказала о большой просветительской работе музея и института, о рес­публиканском творческом конкурсе «Мой Ауэзов», посвященном писателю, о дружбе и связях со средней общеобразовательной школой № 143 Минска, носящей имя классика казахской литературы и расположенной на улице М. Ауэзова.

В минской школе, к слову, открыт кабинет по изучению казахского языка, истории и культуры. Произведения Мухтара Ауэзова – это мостик дружбы, через который ребята из Беларуси многое узнают о нашей стране.

Конкурс «Мой Ауэзов», сущест­вующий уже в течение 10 лет, был встречен с энтузиазмом молодыми казахстанцами. За эти годы в нем приняли участие более тысячи школьников. Проведение такого масштабного проекта дает возможность вовлечь в его осуществление молодых людей, проживающих в разных уголках страны, являющихся представителями различных национальностей и культур.

Согласно условиям конкурса, участники должны написать эссе, рассказать о своем прочтении произведений Ауэзова. Для каждого из них это не только возможность продемонстрировать знание произведений Ауэзова, но и открытие новой страницы в изучении литературы и культуры Казахстана.

Данный конкурс, по мнению организационного комитета, стимулирует молодых людей узнать больше о творческом наследии великого писателя. Членами жюри учитывается не только грамотное изложение, но и творческий подход к раскрытию темы. Традиционно победителей чествуют в Мемориальном доме-музее сын писателя Мурат Ауэзов и директор музея Диар Кунаев.

Жаннат Нуршаихова – дочь известного казахского писателя, поэта-фронтовика, журналиста и литературоведа Азильхана Нуршаихова – поделилась воспоминаниями, которые бережно хранятся в ее семье. Показала участникам фотографии, на которых ее отец, в то время редактор газеты «Кызыл Ту» в Павлодаре, запечатлен вместе с Мухтаром Ауэзовым.

Азильхан Нуршаихов ушел на фронт 18-летним юношей. После войны приехал в Алма-Ату и поступил в Казахский государственный университет на историко-филологический факультет. Деканом факультета в то время был Мухтар Омарханович Ауэзов.

Как-то в беседе с ним Азильхан Нуршаихов рассказал, что на фронт с собой он взял книгу «Путь Абая». Солдаты перечитывали ее много раз от корки до корки, бережно передавали друг другу. Произведение, которое так грело души фронтовиков, рассказывало им в том числе и о своем далеком доме.

Нуршаихов передал Ауэзову прошедшую с ним через всю войну потрепанную книгу. Мухтар Омарханович с благодарностью принял ее и сказал: «Порохом пахнет!».

Почти такая же история произошла через много лет и с книгой самого Азильхана Нуршаихова – романом «Годы радости и любви».

Как-то к писателю пришел молодой человек, участник войны в Афганистане Кожахмет Пирмашев и сказал, что должен выполнить просьбу своего друга Байжана Жаникенова. Его друг воевал вместе с ним в Афганистане и погиб там.

Байжан взял с собой книгу Азиль­хана Нуршаихова «Годы радости и любви», главный герой которой – солдат, вернувшийся с Великой Отечественной войны и поступивший учиться в Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Кожахмет Пирмашев рассказал, что солдаты в Афганистане читали и передавали друг другу эту книгу. Этот роман о верности и большой дружбе, о чистой и неж­ной любви был для молодых солдат отдушиной, поднимал их дух, вселял надежду на то, что они вернутся домой в мирную жизнь и встретят свою настоящую любовь.

Байжан мечтал вернуться домой и подарить книгу автору, но в 1985 году он подорвался на мине и погиб. Когда Кожахмет Пирмашев подбежал к своему другу, тот был уже мертв, а вокруг него лежали страницы романа. Кожахмету удалось собрать всего 18 страниц. Он поклялся, что исполнит мечту друга и передаст страницы, залитые кровью, писателю. И он это сделал. Встретился с писателем и рассказал о мечте друга.

Так книга учителя Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и книга его ученика, студента-писателя Азильхана Нуршаихова, «Годы радости и любви» прошли одинаковый путь, обе поддерживали и поднимали патриотический дух солдат.

Обращаясь к школьникам и студентам, Жаннат Нуршаихова сказала о том, как важно читать книги. Ведь именно они помогут справиться с трудностями, укажут правильный путь, подскажут решение и наполнят энергией.

Почетный гость литературного вечера – консул Генерального консульства Российской Федерации в г. Алматы, руководитель Россотруд­ничества в Алматы

Татьяна Барышникова отметила, что литература и культура объединяют общество, имя Мухтара Ауэзова знает весь просвещенный мир. Достичь такой славы писателю и ученому помогли незаурядные способности, душевное благородство. В его переводах на казахский язык зазвучали произ­ведения русских и западных писателей: Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя,

Уильяма Шекспира, Джека Лондона, Николая Погодина.

Сауле Абишева – профессор, заведующая кафедрой русского языка и литературы КазНПУ им. Абая – сердечно поблагодарила всех участников и отметила, что такие вечера расширяют кругозор и обогащают эмоционально юных любителей литературы. Стены университета до сих пор помнят блестящего лектора Мухтара Ауэзова, читавшего лекции по казахской литературе.

Сегодня Мухтар Ауэзов живет в книгах, в памяти людей. Всей своей жизнью он зовет к вершинам и является нравственным примером для нас. Вся жизнь Ауэзова – это служение своей Родине и своему народу. Мухтар Ауэзов учит нас думать, любить, быть честными и порядочными.

Встреча завершилась экскурсией по дому-музею М. Ауэзова.