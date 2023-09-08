Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане

Первые пробные онлайн-уроки для малокомплектных школ запустили в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

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Дистанционное обучение по отдельным предметам реализуется в рамках проекта «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий».

Ведущие малокомплектные школы региона подключили к скоростному Интернету и оснастили цифровым учебным оборудованием.

Лучшие педагоги из 12 опорных школ провели первые пробные онлайн-занятия для 36 магнитных школ региона по математике, физике, химии, биологии и английскому языку.

«Проект позволит получать качественное образование детям из малокомплектных школ по основным школьным предметам. Проектом будут охвачены 66% МКШ Актюбинской области, Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина обеспечивает методическое сопровождение проекта», – отметила заведующая лабораторией развития сельских и малокомплектных школ Академии Алтынсарина Алмагуль Мукушева.