ООН: В странах Южной Европы высокий риск появления пустынных зон

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Председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — рассказал эксперт в интервью The Daily Telegraph.

Ски считает, что глобальное потепление грозит затруднить ведение некоторых видов экономической деятельности в Европе. Так, например, Польша будет испытывать трудности с выращиванием основных культур, таких как картофель, а Италия, возможно, больше не сможет выращивать твердую пшеницу, используемую для производства макарон.

По его словам, человечество упустило свой шанс удержать глобальное потепление ниже 1,5 градусов Цельсия, и в этом столетии потребуются «героические усилия», чтобы удержать его ниже 2 градусов Цельсия.

«Если мы продолжим следовать нынешней политике, то к 2100 году мы, возможно, приблизимся к глобальному потеплению на 3 градусов Цельсия», — заявил Ски, добавив, что при этом Западная Европа и Великобритания к концу столетия столкнутся с вероятным потеплением на 5 °C.

Сообщается, что по прогнозам, к 2070 году зима станет на 4,5 градусов Цельсия теплее и при этом на 30% более влажной, что спровоцирует больше наводнений. Лето же, как ожидается, будет на 6 градусов Цельсия теплее, с частыми засухами и резким ростом числа смертей из-за жары.

«Изменение климата грядет уже не в ближайшие десятилетия. Совершенно очевидно, что это происходит сейчас, поэтому нам нужно адаптироваться», — призвал Ски.

Издание The Guardian 7 сентября проинформировало, что из-за климатических условий порядка 68% туристических объектов Австралии находятся под угрозой разрушения. Отмечается, что под угрозой также окажется порядка 620 тыс. рабочих мест в сфере туризма.

Ранее, аналитики Совета по международным отношениям заявили, что аномальная жара сделает Ближний Восток непригодным для жизни. Специалисты отметили, что летом 2024 года индекс жары в Дубае составил около 62 градусов Цельсия. Жертвами такой погоды стали более 1,3 тыс. человек.

В Саудовской Аравии из-за сильной жары погибло более 1 тыс. человек. Ранее стало известно о гибели более 1 300 паломников, совершавших хадж в Мекку. С 14 по 19 июня в Мекке воздух прогревался до +51 °C.

В конце мая температура воздуха в мексиканском городе Сан-Хуан-Баутиста-Валье-Насьональ, составила +47 °C. Показатель стал самым высоким за всю историю региона. Также сообщалось, что в Мексике обезьяны замертво падали с деревьев из-за аномальной жары.

В Индии аномально жаркая погода была зафиксирована в мае. В Нью-Дели температура воздуха поднималась до +52 °C.