В Мексике обезьяны замертво падают с деревьев из-за аномальной жары

Волонтеры ставят ведра с водой и фруктами в лесу

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Сильная засуха и волны жары привели к гибели обезьян-ревунов, находящихся под угрозой исчезновения, в юго-восточных тропических лесах Мексики. Животные, не выдерживая таких погодных условий, в последние недели падают с деревьев замертво, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gismeteo.kz.

По информации Reuters, местные СМИ сообщили о 85 смертельных случаях в штате Табаско, где на этой неделе температура выше 45°C. Местные власти подтвердили эту неутешительную тенденцию.

Волонтеры, пытаясь предотвратить новые смертельные случаи, поставили ведра с водой и фруктами в лесу недалеко от Камалькалько, Табаско. Некоторых обезьян забирают в стационар, где те находятся до полного выздоровления.

Министерство окружающей среды Мексики в понедельник заявило, что координирует усилия по решению проблемы гибели обезьян, которую оно объяснило несколькими возможными причинами, включая «тепловой удар, обезвоживание, недоедание или опрыскивание посевов токсичными агрохимикатами».