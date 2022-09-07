Мажилис
Определен функционал Конституционного суда РК
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис в первом чтении одобрил проект Конституционного закона «О Конституционном Суде РК», разработанный в целях в целях преобразования Конституционного Совета в Конституционный Суд в соответствии целями Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и поправок в Конституцию от 8 июня текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр юстиции Канат Мусин, в проекте определены статус Конституционного Суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.

Так, говоря о функционале Конституционного Суда, министр отметил, что Конституционный Суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

«Конституционный Суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного Суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного Суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность», - пояснил глава минюста.

Он отметил, что учитывая высокий статус судей Конституционного Суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного Суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного Суда, включая статус его аппарата.

«Вместе с тем, определяется компетенция Конституционного Суда и организационные формы ее осуществления. Так, к компетенции Конституционного Суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов,) рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции Республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть, все действующие функции Конституционного Совета переданы Конституционному Суду. При этом самое важное, в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный Суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также, право обращения в Конституционный Суд получили Генеральный Прокурор и Уполномоченный по правам человека», - пояснил глава Минюста.

Что касается вопросов  конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный Суд, их форма и содержание.

«Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта Конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо, прежде всего, для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный Суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы», - пояснил министр.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

«Первое, установить, что Конституционный Суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного Суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина.По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан», - сказал Канат Мусин.

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