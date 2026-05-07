Спикер Мажилиса поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества

Поздравляю вас с 7 мая – Днём защитника Отечества! Это настоящий праздник мужества, патриотизма, долга и верности Родине.



Эта дата символизирует становление Вооружённых сил независимого Казахстана и укрепление основ национальной безопасности. С 1992 года армия стала надёжной опорой суверенитета, гарантом территориальной целостности и устойчивого развития государства.



Исторически защита земли и народа в казахской степи была делом особой чести и высшей ответственности. Образ батыра занимает особое место в национальном самосознании – как символ силы духа, справедливости и безусловной преданности Отчизне. Эти ценности сформировали прочный духовный фундамент казахской государственности и сохраняют свою актуальность по сей день.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что сильная и профессиональная армия является ключевым фактором обеспечения суверенитета и безопасности страны, а повышение обороноспособности остаётся одним из приоритетов государственной политики. В этом контексте последовательно модернизируются Вооружённые силы, усиливается их технический потенциал и социальная поддержка военнослужащих.



Желаю военнослужащим, ветеранам и всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой!