Спикер Мажилиса поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества

Мажилис

Пресс-служба Мажилиса опубликовала текст поздравления Ерлана Кошанова по случаю праздника, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/mazhilis_kz

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с 7 мая – Днём защитника Отечества! Это настоящий праздник мужества, патриотизма, долга и верности Родине.

Эта дата символизирует становление Вооружённых сил независимого Казахстана и укрепление основ национальной безопасности. С 1992 года армия стала надёжной опорой суверенитета, гарантом территориальной целостности и устойчивого развития государства.

Исторически защита земли и народа в казахской степи была делом особой чести и высшей ответственности. Образ батыра занимает особое место в национальном самосознании – как символ силы духа, справедливости и безусловной преданности Отчизне. Эти ценности сформировали прочный духовный фундамент казахской государственности и сохраняют свою актуальность по сей день.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что сильная и профессиональная армия является ключевым фактором обеспечения суверенитета и безопасности страны, а повышение обороноспособности остаётся одним из приоритетов государственной политики. В этом контексте последовательно модернизируются Вооружённые силы, усиливается их технический потенциал и социальная поддержка военнослужащих.

Желаю военнослужащим, ветеранам и всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой!

#мажилис #поздравление #спикер #День защитника Отечества

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Море любит сильных
Будни артиллерийской бригады
Валовое национальное счастье
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Жизнь, отданная слову
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Триумф таланта
Хранители национальных традиций
Спасет из огня
Искали сакуру – нашли весну
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Автошколы станут работать по разрешительной модели
Охотникам запретят использовать приборы ночного видения в РК
Казахстанцы смогут узнавать об утечке своих данных для их с…
Единая система газоснабжения переходит к национальному опер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]