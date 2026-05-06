Автошколы станут работать по разрешительной модели

Мажилис одобрил в первом чтении депутатский законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Документ направлен на формирование устойчивой цифровой экосистемы в сфере дорожного движения, в которой государство, бизнес и граждане взаимодействуют на основе прозрачных правил, цифровых сервисов и данных.

Законопроект предусматривает расширение применения автоматической фиксации нарушений. Речь идёт об усилении контроля за безопасностью дорожного движения с использованием технических средств, обнаруживающих и фиксирующих нарушения, которые будут устанавливаться на автодорогах и транспортных средствах госорганов, служб скорой помощи, а также перевозчиков, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, предлагается интегрировать медицинские данные в автоматизированную систему МВД, чтобы исключить допуск к управлению транспортом лиц с медицинскими противопоказаниями. В таких случаях право на управление будет приостанавливаться с момента установления соответствующего диагноза.

Вместе с тем вводится ограничение на получение ряда государственных услуг при наличии неоплаченных штрафов или предписаний об их уплате в сфере дорожной безопасности.

Также одобренным законопроектом вводится государственный контроль за деятельностью профессиональных объединений и учебных организаций, занимающихся подготовкой водителей.

Предлагается новая модель регулирования автошкол – их деятельность переводится в разрешительный режим через специальный реестр. Это позволит усилить входной контроль на рынок, обеспечить прозрачность материально-технической базы, проверяемость преподавательского состава и прослеживаемость учебного процесса через информационные системы.

Кроме того, усиливаются роль и статус профессиональных объединений в вопросах развития сферы подготовки водителей транспортных средств.