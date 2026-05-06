Охотникам запретят использовать приборы ночного видения в РК

Мажилис,Природа

Мажилис одобрил в первом чтении инициированный депутатами законопроект по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ уточняет механизмы государственного регулирования в сфере охраны, воспроизводства и использования животного мира. Усиливаются требования к охоте и четко определяются сроки ее проведения. Также вводятся меры по регулированию численности животных для сохранения биологического баланса и порядок учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за публичную демонстрацию (рекламу) незаконного приобретения и сбыта, провоза, хранения диких видов животных и растений, их частей и дериватов, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Административная ответственность предусмотрена также за хранение и реализацию дериватов (рогов) сайгаков, меченых с нарушением порядка мечения, либо немеченых рогов сайгаков.

В рамках документа определяется компетенция уполномоченного органа по развитию разведения животных в государственных природных заказниках, а также по установлению порядка регистрации животных, содержащихся в неволе и полувольных условиях, с целью предотвращения легализации незаконно добытых животных.

Помимо этого, вводится запрет на использование приборов ночного видения, включая инфракрасные и тепловизионные устройства. Ограничивается охота в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.

Кроме того, предусматривается наделение егерей и руководителей охотничьих хозяйств полномочиями по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях, включая право досмотра транспортных средств и судов (в том числе маломерных), их задержания, доставления и запрета на эксплуатацию.

В инициированном депутатами законопроекте особое внимание уделено вопросам защиты животного мира. В этой связи во исполнение поручения Президента значительно усиливается ответственность за жестокое обращение с животными.

Документом предусматривается усиление административной ответственности за умышленное причинение боли, травмирование или гибель животных. Размеры штрафов за такие правонарушения увеличиваются многократно, с дифференциацией по степени тяжести.

В случае повторных или тяжких нарушений ужесточается уголовная ответственность. В качестве наказания предусмотрены штрафы до 2 000 МРП, исправительные работы, привлечение к общественным работам. В случае отягчающих обстоятельств – ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с конфискацией имущества.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры воздействия, включая конфискацию орудий правонарушения и лишение права на содержание животных в будущем. Вместе с тем усиливается профилактика: работа с детьми, образование, формирование гуманного отношения к природе.

