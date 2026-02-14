Оптовики привлечены к ответственности

Закон и Порядок
69
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Подразделениями департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области усилен мониторинг схем поставок и ценообразования на продукты первой необходимости.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате семи учреждениями региона уже сэкономлено 9,8 млн тенге бюджетных средств на стадии объявления конкурса на приобретение социально значимых продовольственных товаров. На рассмотрении находится еще один факт.

По данным пресс-службы ДЭР по ЗКО, в прошлом году расторгнуто шесть договоров госзакупок, по которым в ходе мониторинга установлено завышение торговой надбавки при поставке СЗПТ в госучреждения. Девять оптовых пос­тавщиков превысили законодательно допустимый размер предельной торговой надбавки на СЗПТ, который составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптовика.

Так, к примеру, при реализации картофеля было установлено завышение на 725,5%, лука – на 381,5%, крупы гречневой – на 225,8%, куриных окорочков – на 92,6%, яиц – на 54%. На основании материалов ДЭР оптовые поставщики привлечены к админист­ративной ответственности.

#ЗКО #цены #мониторинг #оптовики

