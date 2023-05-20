Орден вручили маме погибшего при тушении пожара сержанта Арслана Курманбекова
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Орден "Айбын" III степени получила мама погибшего сержанта Арслана Курманбекова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
20 мая первый вице-министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев вручил орден "Айбын" III степени маме погибшего сержанта Курманбековой Бахытгуль Жолдасбековне.
Указом президента от 15 мая текущего года за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший пожарный-спасатель ПЧ №7 ДЧС г.Алматы Арслан Курманбеков награжден государственной наградой "Айбын" ІІІ степени посмертно.