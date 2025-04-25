Все больше книжных клубов открывается по всей стране, привлекая любителей чтения. Без преувеличения, они сегодня являются островками литературы и культуры. Нередко писатели, поэты и драматурги приходят на такие площадки, чтобы представить свои книги или устроить литературные чтения.

Ирина Бакулина – писательница, копирайтер и куратор алматинского книжного клуба Oregon. Особенность этого сообщества в том, что многие его члены и гос­ти – писатели и поэты. И это не случайно: книжный клуб появился в рамках писательского сообщества United States of Writers (USW).

– Oregon создан два года назад руководителем USW Андреем Орловым. В прошлом году он передал руководство мне, но мы остались частью семьи USW. Моя глобальная цель – сделать Казахстан читающей страной. Наша задача – познакомить читателей с казахстанскими авторами, – пояснила Ирина Бакулина.

По ее словам, отечественные авторы приходят на встречи клуба, где обсуждают их книги, а читатели имеют возможность познакомиться с писателями, задать вопросы и получить автограф. Такие клубные встречи проходят раз в месяц в одной из кофеен города.

– У нас очень уютная атмосфера и душевные встречи, – приз­нается куратор клуба. – Мы иногда проводим обсуждения в необычном формате – в виде судебного заседания. Участники так вживаются в свои роли, что получается очень оживленное и интересное обсуждение! А еще я провожу игры, викторины и розыгрыши с классными и полезными призами! Скучно у нас точно не бывает.

Ирина Бакулина ведет книжный клуб, потому что сама с детства любила читать и сочинять небольшие истории. Писать начала еще в школьные годы, но всерьез увлеклась литературным творчеством с 2015 года. За это время написала около 300 рассказов, две повести и выпустила пять книг. Пишет в основном малую прозу в жанрах мистики и магического реализма. Одна из книг – «Ночь в библиотеке» – стала большим литературным событием прошлого года.

– Это мистическая история о том, что происходит в Национальной библиотеке города Алматы, когда там выключается на ночь свет, – рассказывает автор. – Книга основана на реальных событиях с художественным вымыслом.

По словам писательницы, идея книги возникла на встрече с руководством национальной биб­лиотеки.

– Нас, писателей, пригласили туда на экскурсию, после которой мы за гостеприимным дастарханом пили чай с директором и администрацией, и нам рассказали мистические истории из книгохранилища. Я так загорелась идеей написать об этом книгу! – приз­нается Ирина Бакулина.

Для начала важно было провес­ти небольшую исследовательскую работу, а это консультации с биб­лиотекарями и исследование архивов. Так, автора консультировала работник библиотеки Салима Туякова.

– Мне очень помогла экскурсия, которую проводили для нас. Конечно, брала информацию в Интернете, изучала какие-то факты, данные. И почему-то сразу я подумала о том, что главными героями истории должны быть подростки. К тому же у меня дети 14 и 18 лет, кое-что списывала с их друзей, – поделилась писательница.

Книга вызвала большой отклик как у читателей, так и у театралов. Пожалуй, впервые в истории отечественной литературы по мотивам казахстанской книги создали квест «Ночь в библиотеке» в театре «Бункер».

– Было очень приятно! – восхищается Ирина Бакулина. – А началось с того, что я попросила девочек-актрис из «Бункера» поучаствовать в презентации моей книги «Ночь в библиотеке», и они блестяще выполнили свою задачу! А потом решила рискнуть и поговорить с руководителем театра Ксенией Драчуковой, предложила ей поставить спектакль по моей книге. К моей несказанной радости, Ксения согласилась. В итоге получился театрализованный квест!

Автор сама несколько раз проходила этот квест и считает, что организаторы максимально близко по духу перенесли задумку книги. И неудивительно, что эта постановка с момента выхода собирает аншлаги.

– Всех подробностей рассказывать не буду, это тот случай, когда лучше один раз пройти этот квест, чем несколько раз услышать о нем. То, что он пользуется успехом, могу сказать точно! – заключила автор.