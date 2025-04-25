Oregon объединяет писателей Литература 25 апреля 2025 г. 1:30 0 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества Книжный клуб Алматы продвигает творчество отечественных авторов Фото из архива Ирины Бакулиной Все больше книжных клубов открывается по всей стране, привлекая любителей чтения. Без преувеличения, они сегодня являются островками литературы и культуры. Нередко писатели, поэты и драматурги приходят на такие площадки, чтобы представить свои книги или устроить литературные чтения. Ирина Бакулина – писательница, копирайтер и куратор алматинского книжного клуба Oregon. Особенность этого сообщества в том, что многие его члены и гости – писатели и поэты. И это не случайно: книжный клуб появился в рамках писательского сообщества United States of Writers (USW). – Oregon создан два года назад руководителем USW Андреем Орловым. В прошлом году он передал руководство мне, но мы остались частью семьи USW. Моя глобальная цель – сделать Казахстан читающей страной. Наша задача – познакомить читателей с казахстанскими авторами, – пояснила Ирина Бакулина. По ее словам, отечественные авторы приходят на встречи клуба, где обсуждают их книги, а читатели имеют возможность познакомиться с писателями, задать вопросы и получить автограф. Такие клубные встречи проходят раз в месяц в одной из кофеен города. – У нас очень уютная атмосфера и душевные встречи, – признается куратор клуба. – Мы иногда проводим обсуждения в необычном формате – в виде судебного заседания. Участники так вживаются в свои роли, что получается очень оживленное и интересное обсуждение! А еще я провожу игры, викторины и розыгрыши с классными и полезными призами! Скучно у нас точно не бывает. Ирина Бакулина ведет книжный клуб, потому что сама с детства любила читать и сочинять небольшие истории. Писать начала еще в школьные годы, но всерьез увлеклась литературным творчеством с 2015 года. За это время написала около 300 рассказов, две повести и выпустила пять книг. Пишет в основном малую прозу в жанрах мистики и магического реализма. Одна из книг – «Ночь в библиотеке» – стала большим литературным событием прошлого года. – Это мистическая история о том, что происходит в Национальной библиотеке города Алматы, когда там выключается на ночь свет, – рассказывает автор. – Книга основана на реальных событиях с художественным вымыслом. По словам писательницы, идея книги возникла на встрече с руководством национальной библиотеки. – Нас, писателей, пригласили туда на экскурсию, после которой мы за гостеприимным дастарханом пили чай с директором и администрацией, и нам рассказали мистические истории из книгохранилища. Я так загорелась идеей написать об этом книгу! – признается Ирина Бакулина. Для начала важно было провести небольшую исследовательскую работу, а это консультации с библиотекарями и исследование архивов. Так, автора консультировала работник библиотеки Салима Туякова. – Мне очень помогла экскурсия, которую проводили для нас. Конечно, брала информацию в Интернете, изучала какие-то факты, данные. И почему-то сразу я подумала о том, что главными героями истории должны быть подростки. К тому же у меня дети 14 и 18 лет, кое-что списывала с их друзей, – поделилась писательница. Книга вызвала большой отклик как у читателей, так и у театралов. Пожалуй, впервые в истории отечественной литературы по мотивам казахстанской книги создали квест «Ночь в библиотеке» в театре «Бункер». – Было очень приятно! – восхищается Ирина Бакулина. – А началось с того, что я попросила девочек-актрис из «Бункера» поучаствовать в презентации моей книги «Ночь в библиотеке», и они блестяще выполнили свою задачу! А потом решила рискнуть и поговорить с руководителем театра Ксенией Драчуковой, предложила ей поставить спектакль по моей книге. К моей несказанной радости, Ксения согласилась. В итоге получился театрализованный квест! Автор сама несколько раз проходила этот квест и считает, что организаторы максимально близко по духу перенесли задумку книги. И неудивительно, что эта постановка с момента выхода собирает аншлаги. – Всех подробностей рассказывать не буду, это тот случай, когда лучше один раз пройти этот квест, чем несколько раз услышать о нем. То, что он пользуется успехом, могу сказать точно! – заключила автор. #Алматы #книжный клуб #Oregon