Принятие соответствующего закона одобрил Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», как отметил сенатор Советбек Медебаев, совершенствует деятельность охранных организаций, усиливает требования к владельцам оружия, упорядочивает правила жилищного обеспечения и жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

Так, поправками в Закон «О жилищных отношениях» полномочия по определению порядка предоставления, исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат переданы Правительству. При этом в Законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилища для получателей жилищных выплат. В Законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» закрепляются дополнительные обязанности для владельцев гражданского и служебного оружия, а именно предоставление для проведения контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия.

– Своевременное непредоставление оружия для контрольного отстрела, а также сдача на хранение оружия и патронов к нему в органы внутренних дел в течение десяти рабочих дней со дня приостановления деятельности юридического лица – владельца оружия будет являться основанием для приостановления разрешения, – пояснил сенатор.

Также законом вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» и закрепляется ее правовой статус. Ей предоставляется право оказывать услуги третьим лицам по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в осуществлении транзитных железнодорожных грузовых перевозок.

На фоне ужесточения требований к субъектам охранной деятельности и владельцам оружия ключевым вопросом становится не только контроль, но и его администрирование. Значительный рост отчетности, уведомлений и межведомственного взаимодействия требует цифровых решений, считает сенатор Сергей Карплюк. Посему депутат поинтересовался сроками запуска соответствующей онлайн-платформы, ее интеграцией с другими госорганами и тем, кто будет оператором системы.

Отвечая на вопрос, замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что проект уже перешел от концепции к практике.

– На сегодняшний день реализуется проект по внедрению информационной системы, направленной на автоматизацию всех бизнес-процессов цифровизации государственного контроля в сфере охранной деятельности, – сообщил Игорь Лепеха.

По его словам, система уже запущена в пилотном режиме во всех регионах страны.

Первым этапом внедрения станет оцифровка удостоверений охранников, прошедших соответствующее обучение. В МВД подчеркивают, что это позволит закрыть одну из наиболее уязвимых зон отрасли. Следующий этап – внедрение всей отчетности в цифровом формате. Однако, как подчеркнул Игорь Лепеха, это станет возможным после завершения законодательного регулирования.

– После принятия всех норм мы введем в эту систему весь объем отчетности, – сообщил он.

Отдельно замглавы МВД остановился на вопросе о разработчике и операторе платформы. По его словам, на текущем этапе систему разрабатывает частная компания, однако в дальнейшем она полностью перейдет под контроль государства.

Таким образом, МВД делает ставку на цифровизацию как на инструмент наведения порядка в чувствительной сфере, связанной с безопасностью и оборотом оружия. Насколько эффективно система справится с этой задачей, покажет уже этап промышленной эксплуатации, когда пилот превратится в обязательный инструмент государственного контроля.

Как отметил, комментируя закон, спикер Маулен Ашимбаев, новые нормы будут способствовать повышению эффективности государственного регулирования и контроля в данных сферах.

Согласно повестке заседания, сенаторы также одобрили ратификацию Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и фондом международного развития ОРЕС.

– Ключевая миссия фонда зак­лючается в поддержке социально-экономического развития развивающихся стран. За 50 лет фонд реализовал более 4 тысяч проектов в 125 странах мира, направив на эти цели свыше 30 миллиардов долларов. За последние 20 лет в страны Центральной Азии было привлечено инвестиций на сумму более 1,4 миллиарда долларов, – отметил, представляя документ, сенатор Сакен Арубаев.

Положениями соглашения предусмотрено признание фонда OPEC на территории Казахстана в качестве полноценного юридического лица, его освобождение от прямых налогов, а также предоставление ему иммунитетов и привилегий, предусмотренных для международных организаций, продолжил сенатор.

Спикер сената Маулен Ашимбаев поинтересовался, какую сумму планирует выделять Казахстану фонд международного развития OPEC, какова будет ставка вознаграждения по займам и как будет осуществляться отбор проектов.

На это вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев сообщил, что процентная ставка зависит от сферы и компании, но она колеблется от 2,5 до 5%. Что касается взаимодействия, то частные субъекты работают напрямую, потому что у них есть электронная платформа. После ратификации этого соглашения платформа будет доступна и бизнесу Казахстана, пояснил он.

По его словам, фонд готов выделить Казахстану финансирование в 400 млн долларов на 5 лет.

– Порядок согласования проектов сохранится. Как показывает практика, если Правительство считает, что определенные проек­ты неприоритетны либо нет целесообразности их поддерживать и финансировать, то фонд поддерживает решение Кабмина, – отметил вице-министр.

В целом рассмотренный закон разработан с целью развития сот­рудничества между Казахстаном и фондом международного развития OPEC.

– Соглашение позволит финансировать проекты, отвечающие интересам страны, за счет средств Международного фонда. В этой связи предусмотрено всестороннее регулирование механизмов финансирования. В целом надеемся, что одобрение закона окажет положительное влияние на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана, – отметил председатель Маулен Ашимбаев, комментируя закон.

Озвучили сенаторы и свои депутатские запросы. Так, о проб­лемах доступности лекарств для населения на фоне мировой экономической и геополитической нестабильности в своем депутатском запросе рассказала сенатор Айнур Аргынбекова. Она обратила внимание на сообщения в СМИ и социальных сетях о перебоях с лекарствами, росте цен и сложностях с получением препаратов, в том числе жизненно необходимых для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями. Эти проблемы, по ее словам, подрывают доверие граждан к системе здравоохранения. По мнению Айнур Аргынбековой, такие сигналы указывают на системные проблемы лекарственной политики – высокую зависимость от импорта, разрозненные решения в сфере регистрации, ценообразования и закупок, уязвимость поставок и отсутствие долгосрочной и понятной стратегии в сфере лекарст­венного обеспечения.

– На практике это приводит к тому, что медицинские организации и врачи вынуждены работать в режиме оперативной адаптации – при задержках централизованных поставок или отсутствии отдельных препаратов. Например, пациент с хроническим заболеванием приходит на плановый прием, лечение назначено, однако необходимый препарат отсутствует, и врачу приходится менять схему терапии по организационным, а не медицинским причинам. Фактически система реагирует на риски постфактум, а не управляет ими, – сказала Айнур Аргынбекова.

Сенатор предложила включить лекарственное обеспечение в сис­тему стратегического планирования государства, обеспечить формирование минимальных запасов жизненно необходимых препаратов и выработать четкие алгоритмы действий при сбоях поставок. Также в числе предложений – повышение предсказуе­мости регулирования в сфере обращения лекарств, проведение оценки финансовой устойчи­вости лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС, усиление роли Министерства здравоохранения в принятии обоснованных и гибких решений по государственным закупкам лекарственных средств.