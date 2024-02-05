Осадки и метель обещают синоптики в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, по-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах преимущественно в виде снега, а в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, также ожидается усиление ветра с метелью, гололед и туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается, отметили синоптики.