Осадки и похолодание снова идут в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 19-21 марта, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта - на западе и юге Мангистауской области, 21 марта - в Кызылординской, 20-21 марта - в Туркестанской, днем 19, сутки 20-21 марта - в Жамбылской областях, очень сильный дождь 21 марта - в горных и предгорных районах Туркестанской области.

Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта - в Костанайской области.

По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза.

На большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7-18 мороза, днем до 6 мороза - 6 тепла, в южной половине республики ночью до 0-10 мороза, днем 3-18 тепла, отметили синоптики.