Основное ЕНТ-2022: главные новости озвучили в Минобразования

Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев на брифинге в СЦК озвучил главные моменты по проведению основного ЕНТ в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Адлет Тойбаев сообщил, что прием заявлений для сдачи ЕНТ начался 28 апреля и продлится до 14 мая. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования.

«Главной новостью для абитуриентов станет то, что в этом году поступающие в рамках июньского ЕНТ могут сдать тесты на грант два раза. Само ЕНТ пройдет с 16 мая по 5 июля. На самом ЕНТ предоставлено две попытки, при этом изменение профильных предметов запрещено – в обе попытки нужно сдавать одни и те же профильные предметы. Менять профильные предметы запрещено», – добавил спикер.

На основном едином национальном тестировании могут принять участие выпускники школ и колледжей этого и прошлых лет и другие граждане в рамках установленных Правил.

«При нарушении правил во время сдачи ЕНТ при первой попытке вторая попытка уже не предоставляется. А если поступающий успешно сдал ЕНТ в первый раз, но нарушил правила сдачи при второй попытке – результаты обеих попыток аннулируются, а абитуриент лишается права участия в конкурсе на грант», – подчеркнул спикер.

Количество предметов остается без изменений. Это пять предметов: из них 3 обязательных – по 15 вопросов по истории Казахстана, математике, грамотности чтения, 2 предмета по выбору – в них по 35 вопросов. Максимальное количество баллов – 140.

Общее количество времени на сдачу теста также не изменилось – это 4 часа или 240 минут. Детям с особыми образовательными потребностями с 2020 года предоставлены дополнительные 40 минут времени. Также для них были пересмотрены некоторые задания.

Как и ранее, тестируемые сами выбирают дату, время и место сдачи тестирования.

По пороговым баллам больших изменений нет, только направлению «Право» повышен уровень проходного балла до 75.

«Тесты каждого сдающего промаркированы – таким образом, у каждого абитуриента свой индивидуальный вариант теста. И если с его стороны будут предприниматься какие-либо нарушения, то, конечно, мы это обнаружим, и результаты эти будут аннулированы. Для безопасности ЕНТ в 2022 году проводится по принципу 1 компьютер, 2 камеры и 1 тестируемый. Мы добавили дополнительно одну фронтальную камеру, это сделано для обеспечения информационной безопасности и функционирования Face ID, и информационная защищенность гораздо выше, чем было раньше. В прошлом году использовалась только 1 камера», – резюмировал Адлет Тойбаев.