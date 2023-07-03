Остался крайним... газон
75
Елена Ульянкина, Карагандинская область
История ничему не учит. По крайней мере, карагандинских чиновников. Трагедии с ураганным ветром, унесшим незакрепленный искусственный газон, на котором играли дети, можно было избежать, кабы у городских чиновников была хорошая память, вернее, чувство ответственности. Четыре года назад в Центральном парке культуры и отдыха Караганды произошло ЧП, подобное нынешнему: тогда ураганный ветер перевернул плохо закрепленный батут, на котором прыгали дети. Итог был ужасающим: двое малышей получили травмы, а один мальчик погиб.