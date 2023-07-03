Остался крайним... газон

Беда в один из дворов спального района Караганды пришла 19 июня. Трое мальчиков младшего школьного возраста играли на искусственном газоне детской площадки, которую только начали строить. Подрядчик уложил покрытие, ни тренажеры, ни горки, ни качели еще не успел установить. Вдруг подул сильный ветер и стал приподнимать плохо закрепленный газон. Один мальчик ушел, а двое других стали прыгать на зеленом ковре, будто на батуте. Все, что было дальше, промелькнуло в считаные секунды, зафиксированные дворовой камерой наружного видеонаблюдения.

Внезапный порыв ветра сорвал с земли искусственный газон, поднял его в воздух и свернул так, что дети оказались внутри. Потом этот сверток опустился на землю, и из него выпал семилетний Дияр. Худенького мальчика откинуло на несколько метров в сторону подъезда. Он сильно ударился головой об асфальт. Второй ребенок так и остался лежать на злополучном газоне. Увидев эту страшную картину, к детям стали подбегать соседи. Они же вызвали скорую помощь.

– Мой сын в тот день не гулял, он возвращался домой с тренировки, – рассказала мама Дияра – Айнур, не захотевшая называть фамилию. – Он проходил по двору и зашел на площадку поиграть с детьми. Ребенок не знал, что заходить на газон нельзя. Никаких знаков, предупреждающих о том, что там может быть опасно, рядом не было. Этот ковер у нас во дворе уже две недели лежал! Все дети на нем играли…

Мальчиков госпитализировали. Восьмилетнего товарища Дияра отвезли в областную детскую клиническую больницу. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб живота. А вот сам Дияр пострадал куда сильнее. У него оказались сломаны челюсти, кости черепа и предплечья. Ребенок был в шоковом состоянии. Его поместили в реанимацию многопрофильной больницы им. Х. Макажанова. Была назначена операция. Жизнь мальчику спасали одновременно три бригады врачей.

– Ребенок поступил к нам в тяжелом состоянии, – сообщил завотделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы Владимир Дырда. – У него были черепно-мозговая травма, множественные повреж­дения костей лицевого скелета и правой руки. Мы провели репозицию и фиксацию костных обломков с использованием титановой пластины.

Через несколько дней после операции Дияра перевели из реа­нимации в обычную палату, где его навещают родные. Врачи готовят его к выписке. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает. Однако неизвестно, сможет ли он полностью восстановиться.

– Операции на лицо, челюсть и руку прошли успешно, – сказала мама пострадавшего мальчика. – Но лечение надо продолжать. «Железки» с челюстей ему снимут только через шесть месяцев. Он при падении ударился головой о землю, потому понадобятся нев­рологическое лечение и услуги по протезированию зубов. Думаю, что психологическая помощь ему тоже нужна.

Что касается второго мальчика, пострадавшего на детской площадке, то его уже выписали из больницы.

В несчастье, которое случилось с детьми, их родители винят подрядчика и чиновников из районного акимата. Первый, по их мнению, не должен был оставлять газон незакрепленным. Его нужно было как минимум огородить специальной лентой. Возможно, она бы не преградила путь детям, жаждущим поиграть на искусственной траве, но по крайней мере сигнализировала бы взрослым о потенциальной опасности. А чиновники, ответственные за благоустройство, виноваты в том, что недосмотрели за подрядчиком. Контролировать его работу – это прямая обязанность заказчика.

– Считаю, что первый, кто виноват, – это подрядчик, а второй – это заместитель акима нашего района, ответственный за благоустройство дворов, – говорит Айнур. – Нашу детскую площадку начали устанавливать полтора месяца назад. Шестого июня рабочие снова пришли, уложили газон, а основание не отсыпали, покрытие нормально не закрепили – и ушли. В итоге пострадали наши дети.

После ЧП на детской площадке «полетели» головы чиновников, вернее, пока только одна. Лишился должности заместитель акима района Бокейхана Койшибай Сулейменов, который курировал благоустройство на вверенной ему территории. Полиция возбудила уголовное дело по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до пяти лет. Когда расследование этого дела завершится, возможно, накажут и других госслужащих.

А пока полицейские работают, карагандинские чиновники нашли еще одного «виноватого» в ЧП с детьми. Это искусственный газон! Ему аким Караганды объявил бойкот. Зеленое покрытие из пластика решено больше не использовать в благоустройстве детских площадок.

– Зеленый ковер, конечно, красивый и быстро устанавливаемый, но с ним есть проблемы, – объяс­нил корреспонденту «Казахстанской правды» аким Караганды Мейрам Кожухов. – Первая проб­лема – он отрывается, вторая – быстро изнашивается. Поэтому мы приняли решение поменять материал покрытия детских площадок. Теперь территорию, расположенную непосредственно возле качелей и тренажеров, будем делать из тартана, а все, что дальше, – выкладывать брусчаткой. Да, тартановое покрытие дороже искусственного газона, но ради безопасности детей мы готовы пойти на удорожание проектов.

По словам градоначальника, покрытие заменят на всех тридцати игровых площадках, которые во дворах Караганды монтируют в нынешнем году. А может, лучше менять не газон на тартан, а нерадивого подрядчика на добросовестного?

К сожалению, у наших чиновников плохая память. Четыре года назад в Центральном парке культуры и отдыха Караганды произошло ЧП, подобное нынешнему. В мае 2019 года ураганный ветер перевернул плохо закрепленный батут, на котором прыгали дети. Итог был ужасающим: двое малышей получили травмы, а один мальчик погиб.

Тогда местные власти, можно сказать, провели работу над ошибками, но сделали это по привычке топорно. Главным виновником трагедии у них оказался… батут. В итоге эксплуатацию этих надувных аттракционов запретили и на этом успокоились. Однако смотреть на ситуацию шире никто не стал. А ведь у нас «летают» и калечат детей не только батуты, но еще и плохо закрепленные заборы, футбольные ворота, качели и прочие элементы благоустройства. Причем делают они это не сами по себе, а из-за халатности подрядчиков и недосмотра заказчиков из акиматов.

Может, нужен общественный контроль? Ведь есть же депутаты, члены общественного совета и инициативные жители, которые больше остальных заинтересованы в безопасности своих дворов.

– Я не один год занимаюсь проблемами благоустройства и давно говорю, что здесь важен народный контроль, – заявил депутат Карагандинского городского маслихата Бахтияр Омарханов. – На недавнем заседании маслихата я внес такое предложение. Нужно возле каждой детской площадки поставить баннер с фотографиями ответственного сотрудника акимата и представителя подрядчика, а рядом указать их телефоны, чтобы люди в случае чего могли позвонить и оперативно озвучить проблему. Сейчас продвигаю эту идею.

К сожалению, власти неохотно прислушиваются к народному мнению. Похоже, что в акиматах действуют по принципу «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но, может быть, наконец пора ответственно относиться к своей работе, чтобы не было обидно за напрасно потраченные деньги и жалко покалеченных детей?