Останки еще одного фронтовика вернули в Казахстан

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Специальным военно-транспортным самолетом Сил воздушной обороны ВС РК в Атырау доставили останки воина-казахстанца Кисыма Адиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны РК

По информации ведомства, в торжественной церемонии передачи останков приняли участие представители министерства обороны, городского акимата, департамента по делам обороны и учащиеся специализированной школы-лицея-интерната «Сармат».

Пропавшего без вести в 1942 году Кисыма Адиева обнаружили поисковики отряда «Феникс» у деревни Батюшково Темнинского района Смоленской области. Солдат был найден в том же положении, в каком его настигла пуля врага.

– Кисыма Адиева, родившегося в 1911 году, удалось идентифицировать по медальону. К общей радости мы сразу нашли его родственников, которым передали останки для перезахоронения. Кроме того, сыну павшего героя Сембаю Кисымову была вручена медаль отца «Шагнувший в бессмертие», – отметил руководитель пресс-службы общественного объединения Atamnyn Amanaty Абубакир Смаилов.

Почти 80 лет Кисыма Адиева считали без вести пропавшим. Дома его ждали жена и сын Сембай.

– Когда мне было два года, отец ушел на фронт и не вернулся. Спасибо поисковикам и общественному объединению Atamnyn Amanaty за эту непростую, но очень важную для сохранения памяти работу, – поблагодарил сын фронтовика Сембай Кисымов.

В пресс-службе министерства проинформировали, что в торжественной обстановке останки красноармейца и его личные вещи – каска и медальон - были переданы родственникам погибшего воина. Теперь солдат будет перезахоронен с воинскими почестями на родной земле.

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