Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске

Несладко

В Усть-Каменогорске острый дефицит сахара разгоняет цены на сладкий продукт и кондитерские изделия.

«Сахара нет», – такой ответ сегодня дают практически на всех усть-каменогорских оптовых складах. В розничных отделах, позиционирующих себя точками с оптовыми ценами, минимальная стоимость 1 кг составляет 660–680 тенге. В киосках стабфонда, несмотря на заверения местной исполнительной власти о достаточных запасах и реализации по 350 тенге, ни одному покупателю не посчастливилось найти продукт по такой цене.

В Семее люди делятся в соцсетях народным мониторингом: в поселке Восточный две недели назад отпус­кали по 2 кг в руки по 480 тенге, сейчас в отделах пусто. В центре города в течение недели цена изменилась с 550 тенге до 750 тенге за 1 кг.

– У одного оптовика товар есть по 520 тенге, но его продают с нагрузкой, – рассказал председатель региональной ассоциации торговых предприятий Владимир Берд­ник. – Например, берете 25 кило, и прицепом нужно взять, например, 15 майонезов, 15 кетчупов. В оптомаркете сахар есть примерно по той же цене, но тоже надо набрать товара на 70 тысяч тенге, и только потом тебе отпустят 50-килограммовый мешок. В магазинах товара на развес нет, только рафинад.

На фоне дефицита и дороговизны сахара едва ли не каждую неделю меняются ценники на «кондитерку». По словам продавцов супермаркета известной торговой сети, в течение апреля-мая вдвое подорожали конфеты, и процесс все набирает ход. Ценники меняют чуть ли не каждую неделю. На 15–20% поднялась стоимость выпечки, печенья, сухих завтраков, сладких напитков, мороженого.

В Усть-Каменогорске глава Совета деловых женщин Восточно-Казахстанской области при Национальной палате предпринимателей «Атамекен» Елена Березинская-Абилова совместно с молодежью и городским филиалом партии «AMANAT» создали студенческий маркетинговый центр. Общественники еженедельно отслеживают цены на социально значимые продукты и публикуют свои отчеты.

– В Совете деловых женщин мы занимаемся проектной деятельностью, и нам важно просчитать прямые затраты в себестоимости продукции, – объяснила общественница. – Наш мониторинг цен – это взгляд со стороны. Если по сахару средняя цена в соответствии с данными органов статистики в середине мая была 395 тенге за килограмм, то по нашему мониторингу – 613 тенге.