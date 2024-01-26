Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска

Происшествия
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На днях завершился суд в отношении 16-летнего жителя Петропавловска, который в октябре прошлого года позвонил на канал «102» с сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из торгово-развлекательных центров города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Северо-Казахстанской области

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На сигнал оперативно отреагировали все экстренные службы. Взрывное устройство обнаружено не было. Полицейские «по горячим следам» вычислили и задержали подростка, который находился в алкогольном опьянении.

24 января специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних СКО приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщают в управлении по противодействию экстремизму ДП СКО, всего в течение прошлого года на территории области по ст. 273 УК РК было задержано 2 человека. В наступившем году задержан 1 человек.

Полицейские СКО ещё раз напоминают о предусмотренной законом ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подобные «шутки» могут повлечь штраф в размере до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

 

#суд #СКО #лжетеррорист

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