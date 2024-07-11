Осужденного за попытку изнасилования казахстанца экстрадировали из Грузии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии МИД из Грузии экстрадировали осужденного для исполнения приговора суда.

В 2020 году в Шымкенте злоумышленник пытался изнасиловать молодую девушку. Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.

«По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы. Однако на оглашение приговора он не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года осужденного задержали на территории Грузии. По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину», – проинформировали в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.