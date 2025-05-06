Отныне такие изделия производит завод Polymet Solutions Corporation, который располагается недалеко от Караганды в специальной экономичес­кой зоне (СЭЗ) «Сарыарка». Здесь налажен полный цикл выпуска резиновой и резино­металлической футеровки, которая по качеству не уступает импортной.

– Раньше на всех обогатительных фаб­риках в измельчительных мельницах использовали стальную футеровку, – вводит в курс дела директор по производству компании Polymet Solutions Corporation Галина Харасова. – Она в силу своего веса создавала дополнительную нагрузку на крутящиеся узлы, подшипники, а также добавляла шума и вибрации. Сейчас ГОКи постепенно переходят на резинометаллическую футеровку. Ее масса значительно меньше, чем у стальной, что позволяет загружать в мельницу больше руды и повышать производительность.

Карагандинский завод – единственный в Казахстане и в Центральной Азии, который выпускает резинометаллическую защиту для мельниц. Его производственная мощность – около 800 тонн изделий в год. Свои заказы у него размещают такие гиганты горно-металлургической отрасли, как KAZ Minerals и «Казахмыс». Есть договоренность о сотрудничестве с АО «АК Алтыналмас» и ТОО «Казцинк». Кроме того, часть своей продукции карагандинский завод экспортирует в Россию.

Надо сказать, что пока карагандинский завод загружен не на полную мощность. У него еще есть резервы. Он способен произ­водить до 1 000 тонн резинометаллической футеровки в год.

Что касается такого важного показателя, как казахстанское содержание, то он в продукции завода Polymet Solutions Corporation колеблется в пределах от 52 до 96%. Все зависит от сырья, которое идет на футеровку. Если в полностью резиновых конструкциях уровень казахстанского содержания достаточно высок, то в тех, где содержится металл, он гораздо ниже. Дело в том, что предприятие использует импорт­ную сталь.

– Для изготовления футеровки мы применяем шведский металл Hardox. Он очень износостойкий и прочный. Шведы льют его специально для нашего производства, – отмечает представитель завода. – Для изготовления пресс-форм закупаем металл в России. В Темиртау есть огромный металлургический комбинат, но он, к сожалению, не выпускает нужных нам марок стали.

Автор этих строк побывала в цехах завода Polymet Solutions Corporation и увидела, как произ­водят футеровку. На начальном этапе происходит приготовление сырой резиновой смеси. В ход идет каучук, закупаемый в Китае, Вьетнаме и Малайзии. После контроля качества сырая смесь отправляется на участок вулканизации. Отмечу: прежде предприятие закупало готовую резину в Италии и Канаде, что было невыгодно, теперь же изготавливает ее самостоятельно по специально разработанной рецептуре. В результате повышается не только уровень казахстанского содержания, но и уверенность в качестве выпускаемой продукции.

Дальше следует участок металлосборки, где вырезают и сваривают стальную закладную для будущей футеровки. Потом ее отправляют на дробеструйную установку, где с помощью песка с металла счищают окалину и ржавчину. Это необходимо для того, чтобы поверхность изделия стала шероховатой, что усиливает сцепление металла с резиной.

Дальше стальной каркас обезжиривают, покрывают специальным клеем и отправляют на участок вулканизации. Здесь металлическую закладную «одевают» в резиновую оболочку, помещая в пресс-форму или авто­клав. Последний используют для изделий с большими габаритами. Процесс вулканизации, то есть превращения пластичного каучука в эластичную резину, происходит в течение трех-шести часов. Вот и все – футеровка готова.

– Раньше пресс-формы для вулканизации мы также закупали за рубежом, но теперь освоили их изготовление у себя на заводе, – добавляет директор по произ­водству. – Для этого в прошлом году открыли механический цех, оборудовали его станками с числовым программным управлением. Вот фрезерный станок японской фирмы OKUMA – это наша гордость. Насколько я знаю, в Казахстане такого пока нет ни у кого...

Мы с Галиной Харасовой подходим к большому агрегату, рядом с которым находится блок управления. Заглядываю в окошко и вижу, как луч плазмы кроит толстый лист металла. Оператор станка ЧПУ Сергей Марков объясняет, что во время работы подается специальная охлаждающая жидкость, поскольку сталь при резке сильно нагревается.

– Я быстро освоил станок ЧПУ. Было несложно, потому что раньше работал на подобном, но только не по металлу, а по дереву, – рассказывает Сергей Марков, одновременно контролируя процесс фрезеровки. – Сам я из Темиртау. Перед тем как устроиться на завод, приехал, познакомился с производством, и мне все понравилось. Сначала работал с нас­тавником, а потом – самостоятельно. Не скажу, что это легко и просто. Порой нужна физическая сила. Ведь моя задача – не только запрограммировать станок, но и поместить в него стальные листы, а они бывают очень тяжелыми.

Всего на заводе Polymet Solutions Corporation работает около 70 человек. В цехах трудятся вальцовщики резиновых смесей, сварщики, резчики, прессовщики и операторы станков ЧПУ. Нехватки в сотрудниках нет, однако грамотные специалисты требуются постоянно. Поэтому предприятие сотрудничает с учебными заведениями, в числе которых Карагандинский технический университет и Саранский технический колледж. Студенты приходят на практику, а потом задумываются о трудоустройстве.

– В прошлом году у нас практиковались студенты Саранского технического колледжа, – говорит Галина Харасова. – Чувствуется, что теоретическая база у них хорошая. А вот практические навыки надо подтянуть. К сожалению, у нас очень мало производств, где бы они могли набраться опыта. В Карагандинском регионе их только два – мы и шинный завод в Сарани.

Штат сотрудников завода Polymet Solutions Corporation и казахстанское содержание продолжают расти. Сейчас предприятие строит новый цех, где планирует выпускать в том числе болты крепления футеровки к рудничным мельницам. Пока же их приходится заказывать за рубежом.

Добавим, что основное конкурентное преимущество карагандинского завода – сжатые сроки поставок продукции, не превышающие двух суток. Все благодаря выгодному расположению предприятия в центре Казахстана.