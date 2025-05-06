Освоен выпуск футеровки для ГОКов Общество 6 мая 2025 г. 2:00 97 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Прежде эти защитные элементы для рудничных мельниц приходилось закупать за рубежом фото автора Отныне такие изделия производит завод Polymet Solutions Corporation, который располагается недалеко от Караганды в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Сарыарка». Здесь налажен полный цикл выпуска резиновой и резинометаллической футеровки, которая по качеству не уступает импортной. – Раньше на всех обогатительных фабриках в измельчительных мельницах использовали стальную футеровку, – вводит в курс дела директор по производству компании Polymet Solutions Corporation Галина Харасова. – Она в силу своего веса создавала дополнительную нагрузку на крутящиеся узлы, подшипники, а также добавляла шума и вибрации. Сейчас ГОКи постепенно переходят на резинометаллическую футеровку. Ее масса значительно меньше, чем у стальной, что позволяет загружать в мельницу больше руды и повышать производительность. Карагандинский завод – единственный в Казахстане и в Центральной Азии, который выпускает резинометаллическую защиту для мельниц. Его производственная мощность – около 800 тонн изделий в год. Свои заказы у него размещают такие гиганты горно-металлургической отрасли, как KAZ Minerals и «Казахмыс». Есть договоренность о сотрудничестве с АО «АК Алтыналмас» и ТОО «Казцинк». Кроме того, часть своей продукции карагандинский завод экспортирует в Россию. Надо сказать, что пока карагандинский завод загружен не на полную мощность. У него еще есть резервы. Он способен производить до 1 000 тонн резинометаллической футеровки в год. Что касается такого важного показателя, как казахстанское содержание, то он в продукции завода Polymet Solutions Corporation колеблется в пределах от 52 до 96%. Все зависит от сырья, которое идет на футеровку. Если в полностью резиновых конструкциях уровень казахстанского содержания достаточно высок, то в тех, где содержится металл, он гораздо ниже. Дело в том, что предприятие использует импортную сталь. – Для изготовления футеровки мы применяем шведский металл Hardox. Он очень износостойкий и прочный. Шведы льют его специально для нашего производства, – отмечает представитель завода. – Для изготовления пресс-форм закупаем металл в России. В Темиртау есть огромный металлургический комбинат, но он, к сожалению, не выпускает нужных нам марок стали. Автор этих строк побывала в цехах завода Polymet Solutions Corporation и увидела, как производят футеровку. На начальном этапе происходит приготовление сырой резиновой смеси. В ход идет каучук, закупаемый в Китае, Вьетнаме и Малайзии. После контроля качества сырая смесь отправляется на участок вулканизации. Отмечу: прежде предприятие закупало готовую резину в Италии и Канаде, что было невыгодно, теперь же изготавливает ее самостоятельно по специально разработанной рецептуре. В результате повышается не только уровень казахстанского содержания, но и уверенность в качестве выпускаемой продукции. Дальше следует участок металлосборки, где вырезают и сваривают стальную закладную для будущей футеровки. Потом ее отправляют на дробеструйную установку, где с помощью песка с металла счищают окалину и ржавчину. Это необходимо для того, чтобы поверхность изделия стала шероховатой, что усиливает сцепление металла с резиной. Дальше стальной каркас обезжиривают, покрывают специальным клеем и отправляют на участок вулканизации. Здесь металлическую закладную «одевают» в резиновую оболочку, помещая в пресс-форму или автоклав. Последний используют для изделий с большими габаритами. Процесс вулканизации, то есть превращения пластичного каучука в эластичную резину, происходит в течение трех-шести часов. Вот и все – футеровка готова. – Раньше пресс-формы для вулканизации мы также закупали за рубежом, но теперь освоили их изготовление у себя на заводе, – добавляет директор по производству. – Для этого в прошлом году открыли механический цех, оборудовали его станками с числовым программным управлением. Вот фрезерный станок японской фирмы OKUMA – это наша гордость. Насколько я знаю, в Казахстане такого пока нет ни у кого... Мы с Галиной Харасовой подходим к большому агрегату, рядом с которым находится блок управления. Заглядываю в окошко и вижу, как луч плазмы кроит толстый лист металла. Оператор станка ЧПУ Сергей Марков объясняет, что во время работы подается специальная охлаждающая жидкость, поскольку сталь при резке сильно нагревается. – Я быстро освоил станок ЧПУ. Было несложно, потому что раньше работал на подобном, но только не по металлу, а по дереву, – рассказывает Сергей Марков, одновременно контролируя процесс фрезеровки. – Сам я из Темиртау. Перед тем как устроиться на завод, приехал, познакомился с производством, и мне все понравилось. Сначала работал с наставником, а потом – самостоятельно. Не скажу, что это легко и просто. Порой нужна физическая сила. Ведь моя задача – не только запрограммировать станок, но и поместить в него стальные листы, а они бывают очень тяжелыми. Всего на заводе Polymet Solutions Corporation работает около 70 человек. В цехах трудятся вальцовщики резиновых смесей, сварщики, резчики, прессовщики и операторы станков ЧПУ. Нехватки в сотрудниках нет, однако грамотные специалисты требуются постоянно. Поэтому предприятие сотрудничает с учебными заведениями, в числе которых Карагандинский технический университет и Саранский технический колледж. Студенты приходят на практику, а потом задумываются о трудоустройстве. – В прошлом году у нас практиковались студенты Саранского технического колледжа, – говорит Галина Харасова. – Чувствуется, что теоретическая база у них хорошая. А вот практические навыки надо подтянуть. К сожалению, у нас очень мало производств, где бы они могли набраться опыта. В Карагандинском регионе их только два – мы и шинный завод в Сарани. Штат сотрудников завода Polymet Solutions Corporation и казахстанское содержание продолжают расти. Сейчас предприятие строит новый цех, где планирует выпускать в том числе болты крепления футеровки к рудничным мельницам. Пока же их приходится заказывать за рубежом. Добавим, что основное конкурентное преимущество карагандинского завода – сжатые сроки поставок продукции, не превышающие двух суток. Все благодаря выгодному расположению предприятия в центре Казахстана. #Караганда #завод #футеровка #Polymet Solutions Corporation