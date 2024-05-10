От бытового насилия до ЧС: в каких случаях нужно звонить на 111

Контакт-центр – это бесплатная, анонимная служба для оперативного реагирования на проблемы казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz

Проект правил деятельности контакт-центра «111» и его взаимодействия с центральными государственными органами и МИО, опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 24 мая, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В справке к проекту документа отмечается, что понятие Контакт центра «111» закреплено в статье 67-1 кодекса о браке и семье. Центр будет доступен физическим и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на государственном и русском языках по выбору обратившегося.

Реализация проекта не предусматривает выделения средств из республиканского бюджета, однако, на содержание деятельности самого «Контакт-центра «111» выделение средств из республиканского бюджета, требуется.

При реализации своих функций контакт-центр «111» взаимодействует с центральными государственными органами, МИО по таким вопросам, как защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, надзор за соблюдением законности; обеспечение общественной безопасности; охрана прав детей, качество образования, соцзащита лиц с инвалидностью, охрана здоровья, предупреждение и ликвидация ЧС и многие другие.

Предполагается, что центр будет предоставлять информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь, принимать и рассматривать устные и письменные обращения.

Центральный государственный орган, местный исполнительный орган при получении информации об обращении, требующего оперативного реагирования, в пределах своих полномочий будет проверять информацию и принимать необходимые меры. По устному запросу консультанта центр предоставит ему информацию о принятых мерах по обращению.

Принципами деятельности контакт-центра «111» являются: бесплатность, доступность, оперативность, эффективность, профессионализм, компетентность, анонимность и конфиденциальность.



