От древних карт – в цифровое будущее

Проекты
5
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Приуралье завершена научно-исследовательская экспедиция «Батыс белесінде – бабалар үні»

фото с сайта zhaikpress.kz

Комплексно, последовательно, целенаправленно должна проводиться работа в сфере ономастики. Такое поручение Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал на заседании Национального курултая еще в июне 2023 года, подчеркнув, что ономастика является важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания.

Третий год в стране реализуется масштабный республиканский проект «Деятельность по систематизации ономастических названий с использованием историко-диа­хронического метода». По словам руководителя проекта, председателя правления ОО «Союз ономастов», члена Республиканской ономастической комиссии Гульнары Бекеновой, сегодня в официальных источниках много наименований, зафиксированных неправильно, а также топонимов, которые не имеют смысла.

– Наша основная задача – собрать, проанализировать, систематизировать всю эту информацию и создать веб-портал по топонимам Казахстана, – рассказывает Гульнара Шияповна. – В РГП «Национальный центр гео­дезии и пространственной информации» мы получили официальную документацию, в том числе каталог наименований по Западно-Казахстанской области, сгруппировали топонимы по видам, дали им обоснования. Среди наименований были те, которые вызвали вопросы.

К примеру, часто встречаются холмы под названием «шоба». В беседе с местными жителями выясняем, что на самом деле имеется в виду «уш оба», то есть три кургана, три холма. Немало вопросов по переводным наименованиям, когда их фиксировали на русском языке. Так, Камыстыколь называли Камышное, Аксу записывали как Белое, Беленькое. Вблизи села Таскала есть сопка Глазистая. Понятно, что топоним произошел от слова «глаз». По словам местной молодежи, на ее вершине можно увидеть очертания человеческого глаза. Мы поднимали дрон, подтверждения этих слов не нашли. Между тем местный старожил объяснил, что с этой сопки открывается хороший обзор на окрестности. Поэтому она получила такое название. Исконное казахское название таких сопок – Карауылтобе, что значит «сторожевой холм». Бывает, допускаются ошибки в определениях формы рельефа. То, что называют пещерой, на самом деле овраг с крутыми склонами, – объясняет специалист.

В списке затрудняющих линг­вистический и географический анализ были определены 24 наи­менования в Сырымском, 29 – в Чингирлауском, 54 – в Бурлинском и 101 – в Теректинском районах. Для их уточнения члены экспедиции преодолели порядка 4 000 км, побывали во всех 12 районах области, фотографировали, вели видеосъемку, в том числе с дрона, встречались со специалистами в области ономастики, картографии, с историками, краеведами, аксакалами-старожилами.

Как отметила руководитель проекта, в ЗКО много характерных географических терминов, которые не встречаются в других регионах страны. Например, «көбік» – выкопанная яма для сбора талой и дождевой воды для водопоя скота. Или «аша» – узкий, временно пересыхающий арык.

По мнению ономастов, не должны бесследно исчезнуть с карт Казахстана и места, где раньше были населенные пункты, а сейчас они упразднены.

Порой даже экспедиции в ре­гион недостаточно, чтобы провести полный лингвистический анализ топонима. Большой объем работ по проекту связан и с исследованием архивных материалов.

– Мы работаем в архивах, в том числе в зарубежных. Были в Монголии, России, Кыргызстане, Узбекистане. Исследуем не только карты, но и письменные источники, нередко опираясь даже на художественные произведения, – отмечает Гульнара Бекенова. – В прошлом году несколько наименований не могли объяснить. Только в Азербайджане в архиве я нашла карты 1541 года, на которых были схожие топонимы.

ЗКО стала четвертым регионом Западного Казахстана, где в этом году побывала экспедиция. На днях ее члены отправятся в Костанайскую область. Аналогичные экспедиции по проекту в другие регионы запланированы на ближайшие два года.

По каждой области будут подготовлены словарь топонимов, фотоальбом с указанием географических координат, протоколы встреч, фильм, куда войдут отрывки видеозаписей на местности. Будет выпущен также каталог древних карт. Параллельно с этого года осуществляется ввод данных на веб-портал. Сейчас в базу загружается текстовая информация, в дальнейшем будут добавлены фото, видео и архивные документы.

#карты #экспедиция #ономастика #Приуралье #Батыс белесінде – бабалар үні

Популярное

Все
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Уборка идет полным ходом
Движение в пространстве и времени
Третье место в мире
Развивая конструктивный диалог
Работать по понятным и справедливым правилам
Арину разгромила, а Иге уступила
Объемы транзита грузов должны возрасти
Высокий статус
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Оставили без квартир и денег
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Путешествие в заповедный мир
Жизнь без фильтров
Рощу Баума благоустроят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]