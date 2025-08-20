Комплексно, последовательно, целенаправленно должна проводиться работа в сфере ономастики. Такое поручение Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал на заседании Национального курултая еще в июне 2023 года, подчеркнув, что ономастика является важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания.

Третий год в стране реализуется масштабный республиканский проект «Деятельность по систематизации ономастических названий с использованием историко-диа­хронического метода». По словам руководителя проекта, председателя правления ОО «Союз ономастов», члена Республиканской ономастической комиссии Гульнары Бекеновой, сегодня в официальных источниках много наименований, зафиксированных неправильно, а также топонимов, которые не имеют смысла.

– Наша основная задача – собрать, проанализировать, систематизировать всю эту информацию и создать веб-портал по топонимам Казахстана, – рассказывает Гульнара Шияповна. – В РГП «Национальный центр гео­дезии и пространственной информации» мы получили официальную документацию, в том числе каталог наименований по Западно-Казахстанской области, сгруппировали топонимы по видам, дали им обоснования. Среди наименований были те, которые вызвали вопросы.

К примеру, часто встречаются холмы под названием «шоба». В беседе с местными жителями выясняем, что на самом деле имеется в виду «уш оба», то есть три кургана, три холма. Немало вопросов по переводным наименованиям, когда их фиксировали на русском языке. Так, Камыстыколь называли Камышное, Аксу записывали как Белое, Беленькое. Вблизи села Таскала есть сопка Глазистая. Понятно, что топоним произошел от слова «глаз». По словам местной молодежи, на ее вершине можно увидеть очертания человеческого глаза. Мы поднимали дрон, подтверждения этих слов не нашли. Между тем местный старожил объяснил, что с этой сопки открывается хороший обзор на окрестности. Поэтому она получила такое название. Исконное казахское название таких сопок – Карауылтобе, что значит «сторожевой холм». Бывает, допускаются ошибки в определениях формы рельефа. То, что называют пещерой, на самом деле овраг с крутыми склонами, – объясняет специалист.

В списке затрудняющих линг­вистический и географический анализ были определены 24 наи­менования в Сырымском, 29 – в Чингирлауском, 54 – в Бурлинском и 101 – в Теректинском районах. Для их уточнения члены экспедиции преодолели порядка 4 000 км, побывали во всех 12 районах области, фотографировали, вели видеосъемку, в том числе с дрона, встречались со специалистами в области ономастики, картографии, с историками, краеведами, аксакалами-старожилами.

Как отметила руководитель проекта, в ЗКО много характерных географических терминов, которые не встречаются в других регионах страны. Например, «көбік» – выкопанная яма для сбора талой и дождевой воды для водопоя скота. Или «аша» – узкий, временно пересыхающий арык.

По мнению ономастов, не должны бесследно исчезнуть с карт Казахстана и места, где раньше были населенные пункты, а сейчас они упразднены.

Порой даже экспедиции в ре­гион недостаточно, чтобы провести полный лингвистический анализ топонима. Большой объем работ по проекту связан и с исследованием архивных материалов.

– Мы работаем в архивах, в том числе в зарубежных. Были в Монголии, России, Кыргызстане, Узбекистане. Исследуем не только карты, но и письменные источники, нередко опираясь даже на художественные произведения, – отмечает Гульнара Бекенова. – В прошлом году несколько наименований не могли объяснить. Только в Азербайджане в архиве я нашла карты 1541 года, на которых были схожие топонимы.

ЗКО стала четвертым регионом Западного Казахстана, где в этом году побывала экспедиция. На днях ее члены отправятся в Костанайскую область. Аналогичные экспедиции по проекту в другие регионы запланированы на ближайшие два года.

По каждой области будут подготовлены словарь топонимов, фотоальбом с указанием географических координат, протоколы встреч, фильм, куда войдут отрывки видеозаписей на местности. Будет выпущен также каталог древних карт. Параллельно с этого года осуществляется ввод данных на веб-портал. Сейчас в базу загружается текстовая информация, в дальнейшем будут добавлены фото, видео и архивные документы.