Свыше 170 тысяч человек посетили республиканские театры за три месяца 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

27 марта отмечается Всемирный день театра. Для Казахстана эта дата является не только профессиональным праздником работников сцены, но и возможностью отметить поступательное развитие театрального искусства, рост интереса зрителей и расширение творческой активности отечественных театров.

Сегодня в стране функционирует более 70 театров, из которых 57 являются государственными. В их числе 11 республиканских и 46 региональных театров. Эти показатели наглядно отражают значимую роль театрального искусства в культурной жизни страны и подтверждают устойчивый интерес общества к сценическому искусству.

О положительной динамике свидетельствуют и итоги прошлого года. Так, в 2025 году в государственных театрах состоялись премьеры 410 новых постановок. Наряду с этим театры республики провели 539 гастролей, в том числе 495 по Казахстану и 44 за рубежом. Всего в течение года было показано 16 тысяч постановок, которые посетили 2 832 835 зрителей.

Развитие театральной сферы подтверждается не только внутренней активностью, но и признанием на фестивальных площадках. В 2025 году отечественные деятели театрального искусства приняли участие в 101 международном фестивале и конкурсе, а также в 90 республиканских фестивалях и конкурсах. По итогам этих мероприятий 13 постановок казахстанских театров были удостоены наград в номинациях «Гран-при» и «Лучший спектакль».

Положительная тенденция сохраняется и в текущем году. В первом квартале 2026 года республиканские театры уже обслужили 170 927 зрителей, что свидетельствует о стабильном зрительском спросе и высокой вовлеченности публики.

С начала года в республиканских театрах уже состоялись премьеры спектаклей «Қорғансыз», «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі» и «Шолпанның күнәсі».

Ко Всемирному дню театра также подготовлен ряд премьер и специальных проектов. В их числе – спектакль «Болеро Х» в театре «Астана Балет», фестиваль новых постановок «Altyn Saqa – 2026» и «Театральная ночь» в театре имени Габита Мусрепова, премьера комедии «Женитьба (совершенно невероятное сновидение)» в театре имени Михаила Лермонтова, а также спектакль «Бунт невесток» в Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.