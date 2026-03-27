От классики до авангарда: сколько театров функционирует в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Развитие театральной сферы подтверждается не только внутренней активностью, но и признанием на фестивальных площадках

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Свыше 170 тысяч человек посетили республиканские театры за три месяца 2026 года, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на МКИ

27 марта отмечается Всемирный день театра. Для Казахстана эта дата является не только профессиональным праздником работников сцены, но и возможностью отметить поступательное развитие театрального искусства, рост интереса зрителей и расширение творческой активности отечественных театров.

Сегодня в стране функционирует более 70 театров, из которых 57 являются государственными. В их числе 11 республиканских и 46 региональных театров. Эти показатели наглядно отражают значимую роль театрального искусства в культурной жизни страны и подтверждают устойчивый интерес общества к сценическому искусству.

О положительной динамике свидетельствуют и итоги прошлого года. Так, в 2025 году в государственных театрах состоялись премьеры 410 новых постановок. Наряду с этим театры республики провели 539 гастролей, в том числе 495 по Казахстану и 44 за рубежом. Всего в течение года было показано 16 тысяч постановок, которые посетили 2 832 835 зрителей.

Развитие театральной сферы подтверждается не только внутренней активностью, но и признанием на фестивальных площадках. В 2025 году отечественные деятели театрального искусства приняли участие в 101 международном фестивале и конкурсе, а также в 90 республиканских фестивалях и конкурсах. По итогам этих мероприятий 13 постановок казахстанских театров были удостоены наград в номинациях «Гран-при» и «Лучший спектакль».

Положительная тенденция сохраняется и в текущем году. В первом квартале 2026 года республиканские театры уже обслужили 170 927 зрителей, что свидетельствует о стабильном зрительском спросе и высокой вовлеченности публики.

С начала года в республиканских театрах уже состоялись премьеры спектаклей «Қорғансыз», «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі» и «Шолпанның күнәсі».

Ко Всемирному дню театра также подготовлен ряд премьер и специальных проектов. В их числе – спектакль «Болеро Х» в театре «Астана Балет», фестиваль новых постановок «Altyn Saqa – 2026» и «Театральная ночь» в театре имени Габита Мусрепова, премьера комедии «Женитьба (совершенно невероятное сновидение)» в театре имени Михаила Лермонтова, а также спектакль «Бунт невесток» в Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.

Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Исторический старт на FIFA Series
Вручены ключи
Вековой юбилей у героя
Воспитывать чемпионов
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Оставаться человеком
Когда экокультура снижает тревожность
Отцы и дети
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Призвание Айгуль Суюнжановой
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Успей сказать главное
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Аида Балаева поздравила всех работников театрального искусс…
«Четыре истины – одна вечность»: репертуар столичного театр…
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр сре…
В Алматы представили аудиокниги на основе архивных записей

