От Наполеона до Наполеона

Внушительная настенная коллекция брелоков 76-летнего ветерана гражданской авиации, инженера электросвязи Тимура Оспанова посвящена только историческим темам. Так, на аксессуарах изображены столицы государств, известные города мира, даты и фрагменты исторических событий, крупных спортивных, культурных, политических мероприятий. Потому он, к примеру, принципиально не собирает автомобильные брелоки. Они легкодоступны, оттого никакой ценности не представляют, объясняет герой нашего рассказа.

В коллекции – брелоки разного назначения – фонарики, ножи, свистки, открывалки, штопоры, зажигалки... Аксессуары в основном сделаны из металла, но есть из камня, дерева, кожи, резины и мягких материалов.

– История моего хобби начинается с 1977 года, с момента, когда моя сест­ренка Татьяна привезла из Франции в качестве сувенира брелоки с изображениями Эйфелевой башни и французского императора Наполеона Бонапарта. С годами моя коллекция постепенно увеличивалась презентами из-за границы благодаря друзьям и близким. Да, и не стоит бояться слова «коноклефилист» – это научное название коллекционеров брелоков для ключей. Оно не популярно, как сами сувенирные предметы, но именно так правильно произносится термин, – разъяснил Тимур Оспанов.

В экспозиции сувениры со всех континентов и почти всех европейских государств. Но в числе редких экспонатов –раритеты из Мексики, Бразилии, Аргентины, Австралии, Тайваня, Египта, Канады, ОАЭ, Испании и Италии.

У каждого брелока – собственная история, и все они хозяи­ну дороги по-своему. Однако в разряде наиболее ценных всего несколько.

– Вот этот брелок привезен из Ватикана в период правления Папы Римского Иоанна Павла II. А этот – из Иерусалима, он куп­лен у всемирно известной Стены плача. Вот еще оригинал, изготовленный в США в 2011 году в честь первого чемпионства в НБА баскетбольной команды «Даллас Меверикс». А эти подвески – память о моих студенческих годах, проведенных в Свердловске. Они приобретены в православном Храме на Крови, построенном на месте дома Ипатьева, где были расстреляны последний российский император Николай II и его семья, – рассказал собеседник.

Один из раритетов – карманные часы, подаренные отцом его однокурсника, ветераном Великой Отечественной войны, участником знаменитой «Встречи на Эльбе» Иваном Фроловым. В 1995 году фронтовик побывал на открытии монумента в честь 50-летия исторической встречи советских и американских войск на мосту через реку Эльба, недалеко от немецкого города Торгау.

– В честь события в России изготовили сувенирные часы, а в США – брелоки. Я попросил однокурсника, чтобы его папа подарил мне американский брелок в ответ на мой подарок. Но, к сожалению, брелок потеряли. Но фронтовик сдержал слово, подарив мне часы с памятной надписью «Участнику встречи на Эльбе Ивану Фролову». Вот такая вышла история, – делится Тимур Оспанов.

Отдельная гордость коллекции – еще два оригинала. Один из них уникален тем, что изготовлен из уральского малахита, а другой «говорящий» – объявляет температуру воздуха и уровень радиационного фона.

С годами Тимур Оспанов стал искать собратьев по увлечению. По итогам поисков оказалось, что даже в странах бывшего СССР собирателей брелоков можно сосчитать на пальцах одной руки. Также выяснилось, что в Казахстане нет какого-либо общества «брелочников», как, например, у филателистов.

– Самая большая коллекция брелоков в мире, около 25 тысяч штук, у американца Рона Тейлора. Он их начал собирать, когда служил пилотом вертолета во время войны во Вьетнаме. А самый крутой коноклефилист на территории СНГ – россиянин Виталий Исаев. Он с 1959 года собрал больше трех тысяч брелоков. Вторая по объему коллекция – более двух тысяч экземпляров из 108 стран мира – у украинца Виктора Маргуляна. Он, работая врачом на круизных судах, приоб­ретал брелоки в каждом порту. В 2005 году я специально поехал в Харьков, чтобы встретиться с ним. К сожалению, не застал его дома, он был в отъезде, – говорит аксакал.

В прошлом году персоной казахского коноклефилиста заинтересовались зарубежные журналис­ты. О его необычном увлечении рассказали в программе «По секрету всему свету».

Брелоки – не единственное хобби Тимура-ага. Он с детства увлечен библиофилией, в его фонде – свыше трех тысяч редких книг. А еще он ярый футбольный болельщик. Он с ходу, без запинки может назвать составы всех сборных команд, ставших чемпионами мира. Фанат гордится тем, что в мае 1971 года в Москве посетил прощальный матч лучшего вратаря мира XX века Льва Яшина с участием звезд мирового футбола.

В конце беседы коллекционер, имеющий пять высших образований, упомянул о своих «наполеонах».

– Вышло так, что спустя ровно 40 лет, в 2017 году, моя сестренка опять поехала в Париж и на том же самом месте, у Эйфелевой башни, купила такой же, но размером меньше брелок с портретом Наполеона. Теперь они висят на стене рядом, как дедушка и внук, – смеется аксакал.