В Астане продолжают тушить пожар на полигоне отходов

В ликвидации возгорания задействованы около 120 человек и 150 единиц техники

Фото: МЧС

В районе Байконыр столицы продолжаются работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz.

Для повышения эффективности работ на месте созданы два участка, где сосредоточены основные силы и средства.

«Одновременно проводятся инженерные работы по засыпке всей территории полигона инертным материалом с целью локализации очагов горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. На текущий момент на полигон завезено порядка 14,85 тыс. тонн инертного материала», - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что проведение работ осложняется сильным задымлением, а также неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта.

В ликвидации возгорания задействованы порядка 120 человек личного состава, а также 150 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.