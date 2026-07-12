В Астане продолжают тушить пожар на полигоне отходов

Чрезвычайные ситуации

В ликвидации возгорания задействованы около 120 человек и 150 единиц техники

Фото: МЧС

В районе Байконыр столицы продолжаются работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz.

Для повышения эффективности работ на месте созданы два участка, где сосредоточены основные силы и средства. 

«Одновременно проводятся инженерные работы по засыпке всей территории полигона инертным материалом с целью локализации очагов горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. На текущий момент на полигон завезено порядка 14,85 тыс. тонн инертного материала», - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что проведение работ осложняется сильным задымлением, а также неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта.

В ликвидации возгорания задействованы порядка 120 человек личного состава, а также 150 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.

#Астана #пожар #ТБО

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