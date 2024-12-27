От оливье до огненного шоу: сколько казахстанцы тратят на новогодние корпоративы

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Сезон новогодних корпоративов в самом разгаре. Эксперты считают, что в Казахстане этот период всегда был важным как для корпоративных клиентов, так и для ресторанного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам руководителя Ассоциации Клуба рестораторов Казахстана Гульнары Катибаевой, в последние годы на рынке новогодних мероприятий появились новые тренды, а сами праздники стали более разнообразными и нестандартными.

Представители ресторанного сектора считают, что корпоративы трансформируются и становятся уникальными событиями, которые отражают не только корпоративную культуру, но и общие изменения в обществе. Совсем недавно они ограничивались стандартными банкетами с традиционными угощениями и стандартной программой. Но времена меняются, и всё больше компаний решают добавить новизны и индивидуальности в свои праздники. Всё больше организаций выбирают уникальные концепции: от тематических вечеринок и гастрономических мастер-классов до нестандартных локаций – от крыш многоэтажек до зимних садов и даже карнавальных кораблей. В ресторанах появляются новогодние предложения, включающие не только обеды и ужины, но и развлечения, которые вовлекают гостей в активное участие.

«Клиенты стали более искушенными. Мы видим, как компании всё чаще хотят предложить своим сотрудникам не просто ужин, а настоящий опыт  –  это могут быть гастрономические ужины с участием шеф-поваров, тематические вечеринки или даже экстравагантные шоу-программы с участием артистов. Новогодние корпоративы становятся платформой для креативных решений, включая нестандартные шоу-программы, как, например, гастрономические дуэли шефов, кулинарные мастер-классы и даже вечеринки с диджеями», – говорит она.

Сколько стоит праздник?

Как оказалось, ценообразование напрямую зависит от индивидуальных запросов клиентов. Вариативность стоимости определяется гастрономическими предпочтениями, наличием шоу-программы, музыкальным сопровождением и прочими активностями, начинаясь от 20 и доходя до 500 тысяч тенге. Всё зависит от формата мероприятия, выбранного места и уровня обслуживания. В связи со спецификой заявок нередки случаи увеличения расходов по сравнению с первоначальными расчетами.

Любителям бюджетного отдыха стоит обратить внимание на предложения от 10 до 20 тыс. тенге на человека, где основное внимание уделяется базовому питанию без излишеств и развлечений. Так, за новогодний корпоратив по специальному предложению в заведении придется заплатить в среднем от 15 тыс. тенге за одну персону. На разнообразное меню и начальные формы шоу-программы с ведущим можно потратить примерно от 30 до 45 тысяч. В премиум-сегменте гостю предлагают блюда,  развлекательную программу, начиная от 50 тысяч тенге за одну персону

В целом, исследования рынка мероприятий показывают подорожание примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, особенно для выездных корпоративов с расширенными программами питания, многочисленными развлечениями и комфортными условиями проживания. Некоторые заведения могут предложить даже более дорогие пакеты для VIP-клиентов, которые включают индивидуальные услуги и дополнительные привилегии, начиная от огненного шоу, присутствия ростовых кукол до цирковых номеров с участием канатоходцев.

Самые дорогими городами в этом плане считаются Астана и Алматы, а самыми дешевыми Кокшетау, Туркестан и Кызылорда. 

Новый год по-казахски

По словам Гульнары Катибаевой, если ранее на новогоднем корпоративе гостям просто подавались блюда, то сейчас основное внимание уделяется вовлечению аудитории. Стало популярным проведение не только ужинов, но и шоу, которые включают элементы игры, взаимодействия и даже командных заданий. Всё это помогает укрепить командный дух и создать атмосферу единства. Гостям нравится участвовать в мастер-классах по приготовлению коктейлей, танцевальных номерах или даже испытаниях на выносливость, которые вносят дополнительный элемент веселья.

«Новый год – шанс для компаний дать своим сотрудникам не просто праздник, а повод для общения и взаимодействия. Поэтому мы всё чаще видим запросы на интерактивные программы, которые включают элементы геймификации и командных конкурсов. Это создаёт атмосферу лёгкости и веселья, укрепляет связи в коллективе. Всё больше ресторанов предлагают комплексные пакеты, включающие как угощения, так и развлекательные программы, что предоставляет возможность гибко подойти к организации корпоратива», – подытожила эксперт.

По ее мнению, несмотря на рост популярности более креативных и масштабных мероприятий, индустрия развлечений по-прежнему сталкивается с определенными вызовами.

Одним из них остается вопрос логистики и оптимизации пространства. Однако даже при высоких темпах развития бизнеса в стране, некоторые рестораны всё ещё испытывают определенные трудности, что ограничивает возможность организации масштабных ивентов. 

В последние годы на торжествах может использоваться национальная символика в оформлении, также приглашаться исполнители в национальных костюмах. 

В развлекательной программе присутствуют элементы народной музыки и танцев, в том числе кюи и традиционные песни, которые звучат вместе с хитами последних лет.  Все чаще компании выбирают оригинальные и необычные темы для новогодних корпоративов, которые могут включать в себя элементы казахской культуры, популярные фильмы, фэнтези и реализуют другие не менее креативные идеи.

#праздник #казахстанцы #корпоративы #траты

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