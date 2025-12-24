Работы по ее возведению начались два года назад, стоимость объекта составила около 30 млрд тенге. В сутки по этому участку дороги проезжают порядка девяти тысяч автомобилей. Работы по благоустройству в окрестностях развязки завершат в 2026-м. Строительство дорожного узла было проведено в рамках реконструкции трассы Подстепное – Федоровка – граница РФ протяжен­ностью 144 км.

На сегодняшний день 72 км дороги полностью отремонтированы и открыты для движения. Работы были выполнены АО «КазАвтоЖол». Реконструкция оставшихся 72 км осуществляется при содействии компании КПО b.v. Полное завершение проекта также ожидается в следующем году.

– Глава государства постоянно подчеркивает важность модернизации транспортно-логистической сферы, рассмат­ривая ее как один из ключевых инструментов укрепления национальной экономики. Новая развязка позволит эффективно регулировать транспортные потоки и значительно повысить безопасность и удобство передвижения. Это важный шаг, который укрепит связь Западно-Казахстанской области с другими регионами республики и Российской Федерацией, – отметил аким региона Нариман Турегалиев.

В уходящем году в области завершены основные дорожные работы на 260 км автодорог рес­публиканского значения, включая капитальный ремонт автодороги Униге – Бисен – Сайхин на участке 103 км, а также средний ремонт 21 км подъезда к селу Хан Ордасы и 64 км автодороги Актобе – Уральск. По всем указанным участкам движение официально открыто.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев подчеркнул, что завершенные работы – важная часть системной модернизации дорожной инфраструктуры.

– Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма, повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта «Сырым» в районе Байтерек, который призван стать современным логистическим хабом международного уровня, – отметил он.

В числе крупных проектов, реа­лизуемых с начала этого года, – средний ремонт автодороги Атырау – Уральск протяженностью 180 км. На данном направлении запланированы работы по усилению основания, обновлению покрытия и повышению уровня безопасности, что позволит значительно улучшить межрегиональное сообщение и сократить время в пути.

Завершенные и запущенные проекты формируют прочный фундамент дальнейшего социально-экономического роста Западно-Казахстанской облас­ти, укрепляют ее роль в национальной транспортной системе и расширяют потенциал международных автомобильных коридоров.