Открылась развязка «Клеверный лист»

Проекты
259
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

На западе Казахстана у села Подстепного Теректинского района на 265-м километре автодороги Актобе – Уральск – граница РФ открылась первая двухуровневая автотранспортная развязка «Клеверный лист».

фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО

Работы по ее возведению начались два года назад, стоимость объекта составила около 30 млрд тенге. В сутки по этому участку дороги проезжают порядка девяти тысяч автомобилей. Работы по благоустройству в окрестностях развязки завершат в 2026-м. Строительство дорожного узла было проведено в рамках реконструкции трассы Подстепное – Федоровка – граница РФ протяжен­ностью 144 км.

На сегодняшний день 72 км дороги полностью отремонтированы и открыты для движения. Работы были выполнены АО «КазАвтоЖол». Реконструкция оставшихся 72 км осуществляется при содействии компании КПО b.v. Полное завершение проекта также ожидается в следующем году.

– Глава государства постоянно подчеркивает важность модернизации транспортно-логистической сферы, рассмат­ривая ее как один из ключевых инструментов укрепления национальной экономики. Новая развязка позволит эффективно регулировать транспортные потоки и значительно повысить безопасность и удобство передвижения. Это важный шаг, который укрепит связь Западно-Казахстанской области с другими регионами республики и Российской Федерацией, – отметил аким региона Нариман Турегалиев.

В уходящем году в области завершены основные дорожные работы на 260 км автодорог рес­публиканского значения, включая капитальный ремонт автодороги Униге – Бисен – Сайхин на участке 103 км, а также средний ремонт 21 км подъезда к селу Хан Ордасы и 64 км автодороги Актобе – Уральск. По всем указанным участкам движение официально открыто.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев подчеркнул, что завершенные работы – важная часть системной модернизации дорожной инфраструктуры.

– Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма, повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта «Сырым» в районе Байтерек, который призван стать современным логистическим хабом международного уровня, – отметил он.

В числе крупных проектов, реа­лизуемых с начала этого года, – средний ремонт автодороги Атырау – Уральск протяженностью 180 км. На данном направлении запланированы работы по усилению основания, обновлению покрытия и повышению уровня безопасности, что позволит значительно улучшить межрегиональное сообщение и сократить время в пути.

Завершенные и запущенные проекты формируют прочный фундамент дальнейшего социально-экономического роста Западно-Казахстанской облас­ти, укрепляют ее роль в национальной транспортной системе и расширяют потенциал международных автомобильных коридоров.

#Клеверный лист #автотранспортная развязка

Популярное

Все
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Открылась аудитория академика
Библиотека завтрашнего дня
Бонусы от УЕФА
Проверки по поводу и без
Активы работают на медицину
Продавать и использовать разрешено!
В условиях водного кризиса
Авиарейды против пожаров
Сказки Великого шелкового пути
Парад Дедов Морозов
Молодежь в единстве и согласии
На благо людей
Первым делом – беспилотники
Приоритетом развития определена переработка
Курс – на безопасность и культуру вождения
Как беспилотники покорили сердце сержанта
Путь мужества и верности присяге
Никого не оставят в беде
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Центр академического превосходства
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Итоги года: рост казахстанского агросектора составил 6,1%
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Мажилисмен требует приравнять к госизмене поддержку атаки БПЛА на КТК
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Приоритетом развития определена переработка
Сказки Великого шелкового пути
Будет построен новый завод
Внедрили лучшие технологии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]