Ночной забег в древнем городе

Проекты
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Проведение первого ночного марафона уже сейчас можно назвать одним из самых ярких спортивно-культурных событий года. Забег превратил обычное соревнование в масштабный ночной фестиваль.

фото пресс-службы облакимата

«Туркестанский ночной забег-2026» стал символическим путешествием во времени. Организаторы вдохновились историей Великого шелкового пути, предложив участникам не только преодолеть дистанцию, но и прочувствовать атмосферу древних караванных маршрутов. Девиз мероприятия – «Вы не просто бежите – вы движетесь по пути, которому сотни лет» – полностью отразил концепцию события.

Церемония открытия прошла торжественно, подчеркнув значимость марафона как для развития массового спорта, так и для продвижения туристического потенциала региона. Подобные инициативы способствуют формированию имиджа Туркестана как цент­ра международных событий.

Особую атмосферу создало вечернее время проведения забега. Городские улицы преобразились благодаря художественной подсветке, музыкальному сопровождению и театрализованным постановкам. Маршрут был разделен на тематические зоны – «Оазис», «Пески времени» и «Священный Туркестан», каждая из которых рассказывала свою часть исторического пути.

Марафон получил международный статус: в нем приняли участие спортсмены из шести стран, а также представители всех регионов Казахстана. Участники соревновались на дистанциях 5, 10 и 21 км. Всего же мероприятие собрало более 5 тыс. человек, включая зрителей и гостей.

Помимо спортивной части, организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. В течение вечера проходили танцевальные конкурсы, викторины и активности для детей, что сделало событие семейным праздником. Завершился марафон торжественной церемонией награждения победителей.

Первый ночной марафон в Туркестане продемонстрировал удачное сочетание спорта, культуры и истории. Эксперты отмечают, что подобные проекты могут стать важным шагом в развитии региона как крупного туристического и спортивного центра международного уровня.

#Туркестан #фестиваль #забег #Туркестанский ночной забег 2026

