Видеть в танце призвание

Проекты
Дана Аменова
специальный корреспондент

В стенах Казахской национальной академии хореографии подвели итоги Международного конкурса молодых хореографов, посвященного Международному дню танца. Проект объединил представителей Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, создав уникальное пространство для творческого диалога.

фото Академии хореографии

Работы конкурсантов оценивали выдающиеся деятели искусства – заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена «Достық» II степени Константин Заклинский, известный международный педагог-хореограф Ирма Кардано и главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» кандидат искусствоведения Анвара Садыкова.

Конкурсанты приняли участие в мас­тер-классах по национальным танцам, а также по технике Хосе Лимона у Ирмы Кардано. Для руководителей делегаций был организован форум «Цифровая трансформация вузов искусств: вызовы и перспективы».

Программа второго тура состояла из 25 постановок. Его участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив авторское видение современных тенденций и оригинальные решения в сценическом движении.

Обладателями первой премии стали Ольга Николайчук (Москва) и Бауыржан Салауатов (Астана). Второе место разделили Алиби Искандыров (Алматы) и Ерсултан Тойгулов (Астана), а третье – Анна Борщова (Минск) и Фаим Кибиров (Алматы).

Помимо основных наград, жюри вручило специальные призы за верность традициям и профессионализм, а некоторые танцовщики получили возможность пройти летнюю стажировку в Barcelona Ballet Project.

Ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова подчеркнула, что Международный конкурс молодых хореографов проводится уже второй раз при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

– В 2025 году наш конкурс был посвящен 80-летию Великой Победы, а в этом году приурочен к Международному дню танца – празднику, объединившему во имя дружбы и мира, созидания и вдохновения ведущие творческие вузы разных стран, позволяя всем нам говорить на едином языке танца. Наш проект – не просто творческое состязание, а живой диалог народов и поколений, уникальная образовательная площадка для тех, кто видит в танце свое призвание. Мы глубоко убеждены: поддержка молодых хореографов – фундаментальная инвестиция в будущее мировой культуры, – сказала она.

Студент образовательной программы «Балетмейстерское искусство» факультета хореографии Казахской национальной академии хореографии Бауыржан Салауатов не скрывал радости от победы:

– Конкурс оставил у меня исключительно положительные впечатления. В нем приняли участие представители разных стран, школ и направлений. Высокий уровень организации, внимательное отношение к участникам и профессиональная сценическая площадка создали атмосферу настоящего творческого диалога и обмена опытом. Для меня участие в проекте стало важным этапом в профессиональном становлении и принесло звание лауреата I степени. Это не только большая радость, но и мощная мотивация к дальнейшему развитию, поиску новых форм и совершенствованию в хореографическом искусстве. Уверен, такой опыт навсегда останется в моей памяти как значимое событие на моем творческом пути.

Несомненно, объединяя страны и поколения, проект продолжает открывать имена, которые завтра будут определять облик мирового хореографического искусства.

