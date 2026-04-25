Видеть в танце призвание

Работы конкурсантов оценивали выдающиеся деятели искусства – заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена «Достық» II степени Константин Заклинский, известный международный педагог-хореограф Ирма Кардано и главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» кандидат искусствоведения Анвара Садыкова.

Конкурсанты приняли участие в мас­тер-классах по национальным танцам, а также по технике Хосе Лимона у Ирмы Кардано. Для руководителей делегаций был организован форум «Цифровая трансформация вузов искусств: вызовы и перспективы».

Программа второго тура состояла из 25 постановок. Его участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив авторское видение современных тенденций и оригинальные решения в сценическом движении.

Обладателями первой премии стали Ольга Николайчук (Москва) и Бауыржан Салауатов (Астана). Второе место разделили Алиби Искандыров (Алматы) и Ерсултан Тойгулов (Астана), а третье – Анна Борщова (Минск) и Фаим Кибиров (Алматы).

Помимо основных наград, жюри вручило специальные призы за верность традициям и профессионализм, а некоторые танцовщики получили возможность пройти летнюю стажировку в Barcelona Ballet Project.

Ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова подчеркнула, что Международный конкурс молодых хореографов проводится уже второй раз при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

– В 2025 году наш конкурс был посвящен 80-летию Великой Победы, а в этом году приурочен к Международному дню танца – празднику, объединившему во имя дружбы и мира, созидания и вдохновения ведущие творческие вузы разных стран, позволяя всем нам говорить на едином языке танца. Наш проект – не просто творческое состязание, а живой диалог народов и поколений, уникальная образовательная площадка для тех, кто видит в танце свое призвание. Мы глубоко убеждены: поддержка молодых хореографов – фундаментальная инвестиция в будущее мировой культуры, – сказала она.

Студент образовательной программы «Балетмейстерское искусство» факультета хореографии Казахской национальной академии хореографии Бауыржан Салауатов не скрывал радости от победы:

– Конкурс оставил у меня исключительно положительные впечатления. В нем приняли участие представители разных стран, школ и направлений. Высокий уровень организации, внимательное отношение к участникам и профессиональная сценическая площадка создали атмосферу настоящего творческого диалога и обмена опытом. Для меня участие в проекте стало важным этапом в профессиональном становлении и принесло звание лауреата I степени. Это не только большая радость, но и мощная мотивация к дальнейшему развитию, поиску новых форм и совершенствованию в хореографическом искусстве. Уверен, такой опыт навсегда останется в моей памяти как значимое событие на моем творческом пути.

Несомненно, объединяя страны и поколения, проект продолжает открывать имена, которые завтра будут определять облик мирового хореографического искусства.