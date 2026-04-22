Под контролем умных датчиков

Теперь превышение вредных веществ отслеживается и фиксируется в режиме онлайн благодаря внедрению на предприятиях автоматизированной системы мониторинга (АСМ), призванной фиксировать количественные и качественные параметры выбросов и автоматически отправлять информацию о них в национальную базу данных.

Согласно Экологическому кодексу, все промышленные объекты первой категории обязаны устанавливать АСМ на крупных источниках эмиссии. Это касается компаний с существенным воздействием на окружающую среду, например, тех, где объем вредных выбросов превышает 500 тонн в год.

Под постоянный контроль попадают ключевые загрязняю­щие вещества: оксиды азота, угарный газ, диоксид серы, пыль и мелкодисперсные частицы, сероводород, а также специфические маркеры производственных процессов. Именно они чаще всего становятся причиной ухудшения качества воздуха и напрямую влияют на здоровье населения, утверждают экологи.

В Акмолинской области под обязательное внедрение АСМ подпали пять предприятий. Некоторые из них, к примеру, ТОО «Степногорская ТЭЦ», уже установили систему контроля и передают данные по эмиссиям. На одном из основных тепловых источников ТОО «Кокшетау жылу» – котельной РК-2 – автоматизированную систему мониторинга подключили в декабре прошлого года. С января 2026-го сведения стабильно поступают в государственные информа­ционные системы.

Недавно это предприятие открыло двери для журналистов – здесь прошел пресс-тур, во время которого представители СМИ смогли увидеть, как работает система мониторинга в реальных условиях.

Сопровождающий гостей инженер-эколог ТОО «Кокшетау жылу» Игорь Архипов рассказал об оборудовании. В составе АСМ задействован компактный шкаф управления, куда поступают данные с датчиков и где формируется цифровая картина выбросов.

Сами датчики, прикрепленные высоко к стенке гигантской дымовой трубы котельной, разглядеть непросто. Но именно эти небольшие smart-устройства выступают важнейшим элементом системы контроля: реагируют на содержимое выбросов, считывают малейшие изменения в них, анализируют состав. Все данные в режиме реального времени передаются в серверную, откуда после фиксации отправляются на мониторы компьютеров уполномоченных госорганов.

По словам Игоря Архипова, до этого на предприятии велся лишь инструментальный лабораторный контроль. Три раза в год приглашенные представители специализированной организации замеряли и определяли количество загрязняющих веществ с помощью газоанализаторов.­

– Теперь у нас двойной контроль.­ Ввод АСМ позволил повысить контроль над выбросами загрязняющих веществ и предотвратить превышение допустимых нормативов, – отметил инженер-эколог.

Было отмечено, что система работает в штатном режиме: показатели передаются непрерывно, превышения допустимых норм не зафиксировано.

– Внедрение таких систем – требование законодательства, – дополнила руководитель испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии по Акмолинской области Мейрамгуль Рамазанова.

Процесс подключения АСМ на предприятиях продолжается, а это значит, что эпоха «слепых» зон в промышленной экологии уходит в прошлое.