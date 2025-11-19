Открылся лесной питомник

Хорошая новость
11
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

На острове Бейбітшілік в Семее начал действовать новый лесной питомник. В церемонии его открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали, сотрудники государственного природного резервата «Семей орманы», ветераны отрасли и активная молодежь.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая площадь объекта составляет 100 га. На территории питомника размещены посевная площадка для хвойных и лиственных пород деревь­ев, зона теплиц с закрытой корневой системой, мастерские, склады и адми­нистративное здание. Кроме того, на 3 га предусмотрено размещение инженерных сетей и вспомогательных площадок, а 5 га займут маточные плантации и семенной сад.

В текущем году в области высажено более 65 тыс. саженцев деревьев. Для ликвидации последствий пожаров на территории «Семей орманы» ежегодно высаживается свыше 20 млн сосен. Эти меры направлены на восстановление лесного фонда и сохранение экологического равновесия.

Новый питомник обеспечит регион качественным посадочным материалом. Планируется создание зеленого пояса на левобережье Семея.

#Семей #лес #Семей орманы #лесной питомник

