Общая площадь объекта составляет 100 га. На территории питомника размещены посевная площадка для хвойных и лиственных пород деревь­ев, зона теплиц с закрытой корневой системой, мастерские, склады и адми­нистративное здание. Кроме того, на 3 га предусмотрено размещение инженерных сетей и вспомогательных площадок, а 5 га займут маточные плантации и семенной сад.

В текущем году в области высажено более 65 тыс. саженцев деревьев. Для ликвидации последствий пожаров на территории «Семей орманы» ежегодно высаживается свыше 20 млн сосен. Эти меры направлены на восстановление лесного фонда и сохранение экологического равновесия.

Новый питомник обеспечит регион качественным посадочным материалом. Планируется создание зеленого пояса на левобережье Семея.