Карагандинская область претендует на то, чтобы стать центром добычи редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Месторождение обнаружено в местности Куйректыколь Каркаралинского района. По предварительной оценке, его ресурсы до глубины в 300 м составляют более 20 млн тонн. Среднее содержание редкоземельных металлов – 700 г на тонну.

Поисковые работы в Каркаралинском районе проводили специалисты карагандинской компании «Центргеолсъемка». Эксперты провели анализ проб грунта и установили, что в них содержатся прак­тически все редкоземельные металлы, среди которых больше всего неодима, церия, лантана и иттрия. Других подобных залежей в Казахстане пока не обнаружено. Отметим, что разработка нового мес­торождения и дальнейшее обогащение руды будут способствовать увеличению инвестиций в экономику региона.