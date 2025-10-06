Открытый диалог о развитии образования и роли гражданского общества

6 октября в преддверии XII Гражданского форума Казахстана состоялась встреча министра науки и высшего образования Саясата Нурбека с представителями общественных и неправительственных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры РК

Во встрече также приняли участие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Жанаргуль Альжанова.

На сегодняшний день в Казахстане около 680 тысяч студентов. Участники встречи обсудили актуальные вопросы, волнующие обучающихся. В частности, предоставление образовательных грантов для социально активной молодежи, поддержка студентов из льготных категорий, развитие волонтерской деятельности, подготовка педагогов-психологов.

По итогам встречи участники отметили важность системного взаимодействия государства и НПО, подчеркнув, что открытый диалог и совместные решения позволяют повышать качество образования и усиливать вовлеченность молодежи в жизнь государства и общества.

Мероприятие стало частью серии встреч руководства центральных государственных органов с гражданским сектором. Подобный формат диалога направлен на развитие доверия, транспарентности и конструктивного взаимодействия.

 

