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Открыватель подземных морей
Брусиловская Елена
корреспондент

В Алматы в Институте гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина открыта мемориальная доска академику Академии наук РК, заслуженному деятелю науки РК, ветерану войны Журимбеку Сыдыкову.

Надо отметить, что Институт гидрогеологии – в какой-то степени детище академика Сыдыкова: в конце 50-х годов он принимал участие в его создании, долгие годы работал в должности заместителя директора.

Открывая мемориальную дос­ку, директор института Малис Абсаметов отметил заслуги Журимбе­ка Сыдыкова перед отечественной наукой: им было написано около 700 научных статей и 42 монографии, создано множество гидрогеологических карт. По достоинству был оценен и вклад Журимбека Сыдыкова в развитие народного хозяйства страны – он награж­ден орденом Дружбы народов. Его имя носит школа в родном Аксу в Алматинской облас­ти, и ее представители приехали на тожественное мероприятие.

Гидрогеологией Журимбек Сыдыков начал заниматься вскоре после войны, еще будучи студентом последнего курса геологоразведочного факультета горно-металлургического инс­титута. Тогда по заданию Каныша Сатпаева его направили на преддипломную практику в район Каспийского моря в поис­ках воды. По сути, группа, которой он руководил, стала в этом деле первопроходцами, потому что до них подобных изысканий в этих краях никто не проводил. В те годы в Прикаспии начали активно искать нефть, но без воды невозможно было наладить ее извлечение.

Задачу свою Журимбек выполнил: не только нашел пресную воду, но и собрал огромное количество материала, который впоследствии лег в основу его дипломной работы, высоко оцененной специалистами. В 1949 году молодой специалист был направлен в Жезказган, где в шести километрах от города им также была найдена вода.

Потом были поиски воды на Мангышлаке, защита кандидатской диссертации под руководством Каныша Сатпаева, через три года после окончания института. Докторская диссертация была защищена Журимбеком Сыдыковым через 10 лет под руководством Героя Социалистического Труда, академика Уфы Мендбаевича Ахмедсафина. За годы работы в инсти­туте гидрогеологии Сыдыков объездил весь Казахстан, работал на целинных землях, на юге республики, когда там стали создавать промышленные гиганты…

Собравшиеся на мероприятии – руководство Академии наук рес­публики, политехнического университета им. К. И. Сатпаева, других вузов Алматы – вспоминали и военное прошлое видного ученого.

20-летним парнишкой из далекого казахского села Журим­бек Сыдыков попал на фронт, к тому времени за его плечами были уже бои на озере Хасан и на Халхин-голе. Под Смоленском он был тяжело ранен – одна пуля раздробила ногу, другая попала в живот. Потерявший сознание боец остался на поле боя – его посчитали убитым. Журимбек Сыдыкович вспоминал, что очень боялся попасть в плен, поэтому, когда очнулся, прежде всего вытащил из гимнастерки комсомольский билет, завернул его в кусочек плотного материала и закопал, чтобы документ не попал в руки немцев. Истекая кровью, он пролежал в поле поч­ти двое суток.

Умирающего Журимбека нашли бойцы похоронной команды, отправили в развернутый неподалеку полевой госпиталь. Подивившись на живучего солдата, врачи сделали операцию. Это было 20 сентября 1943 года, в день рождения Журимбека, который стал и днем его второго рождения. Уже в послевоенные годы Журимбеку Сыдыкову были вручены орден Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу».

И еще одна удивительная деталь: пока солдат возвращался с того света, на его родину пришла похоронка. Когда Сыдыкова комиссовали и весной 1944 года он вернулся в родное село инвалидом второй группы, сельчане (родных у Журимбека не было, он сирота) крайне удивились, ведь они считали его убитым. Так Журимбек Сыдыков воскрес в третий раз. Словно судьба не только хранила его, но и дала возможность доказать, что не зря он остался живым в том воен­ном аду.

Люди из поколения победителей, такие как Журимбек Сыдыков, были истинными пат­риотами. Они любили страну, за которую сражались и во имя которой трудились до конца своих дней.

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