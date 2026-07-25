Здесь вырастут чемпионы

В селе Кожабакы в современном спортивном сооружении, способном принять 100 человек за один день, будут заниматься боксом, греко-римской борьбой, волейболом, футзалом и баскетболом. А новый спорткомплекс в поселке Айтеке-би имеет общую пропускную способность 150 человек в день. Здание и его оснащение рассчитаны для безопасных и комфортных занятий дзюдо, қазақ күресі, настольным теннисом, волейболом, футзалом, гандболом и баскетболом. На презентациях выступила воспитанница казалинского спорта, свежеиспеченная чемпионка Азии по боксу среди молодежи Зарина Толыбай.

Поздравляя местных жителей, глава региона Мурат Ергешбаев отметил важность развития профессионального и массового спорта на селе:

– Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что село – это золотая колыбель нашей страны, а развитие государства зависит от улучшения жизни на селе. Поэтому особое внимание уделяется поддерж­ке сельских территорий и улучшению социальной инфраструктуры в регионах. Новые спортивные сооружения позволят сельской молодежи регулярно заниматься спортом, формировать здоровый образ жизни и воспитывать будущих чемпионов.

Сегодня в районе, где, кстати, в начале года был открыт ФОК и в селе Бекарыс­тан-би, регулярно занимаются спортом свыше 35 тыс. человек. В текущем году казалинские спортсмены завоевали 3 золотые, 7 серебряных, 6 бронзовых медалей международных турниров, 14 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых медалей чемпионатов Казахстана.

Среди самых известных спортсменов района – заслуженный мастер спорта РК по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионка Азии (2010) и серебряный призер чемпионата мира (2010) Марина Вольнова.

Остается добавить, с 2022 года в регионе построено более 200 социальных объектов, 27 из них – спортивные комплексы, а также стадион «Кайсар Арена» на 11 тыс. мест, Теннисный центр, Инклюзивный спортивный комплекс. Сейчас ждут завершения строительства многопрофильного спортивного комплекса «Кызылорда Арена» и академии футбольного клуба «Кайсар».