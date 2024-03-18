Отмечен существенный прогресс

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Анвар Ахметов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Узбекистан.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В Ташкенте главу Правительства Казахстана принял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи на высоком уровне было отмечено, что казахстанско-узбекские отношения являются ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимо­понимании. Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил 4,5 млрд долларов. Правительствами двух стран ведется системная работа по воплощению в жизнь инвестиционных и промышленных проектов для дальнейшего наращивания товарооборота.

В свою очередь состоявшиеся на правительственном уровне переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым были посвящены мерам, направленным на расширение торгово-экономического, инвес­тиционного, водно-энергетического, транзитно-транспортного и аграрного сотрудничества путем расширения номенклатуры поставляемых товаров.

– Президентами двух стран поставлена задача по выведению казахстанско-узбекского делового взаимодействия на качественно новый уровень. Мы видим значительный потенциал по наращиванию товарооборота и приложим все необходимые усилия для достижения высоких результатов нашего взаимодейст­вия как в двустороннем, так и многостороннем формате, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Со своей стороны Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подтвердил, что доверительные и дружественные отношения на уровне глав двух государств являются важным фактором укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества.

– Лидеры наших стран определили конкретные задачи по дальнейшему расширению много­плановых отношений между двумя странами. Выражаю готовность принять все необходимые меры для выполнения этих задач, – сказал Абдулла Арипов.

По информации пресс-службы Премьер-министра Казахстана, сторонами был отмечен существенный прогресс в области промышленной кооперации и обозначен большой имеющийся потенциал для дальнейшего развития.

В настоящее время в рамках промкооперации осуществляются 60 проектов на общую сумму 2,6 млрд долларов с созданием более 13,3 тыс. рабочих мест.

Перспективными являются дополнительно 43 проекта. Важная роль в дальнейшем расширении двустороннего торгового потенциала отводится Международному центру промышленной коо­перации «Центральная Азия». Наряду с этим между странами налажено полное взаимопонимание в сельскохозяйственной сфере.

В ходе переговоров глава казахстанского Правительства подчеркнул необходимость дальнейшего повышения транзитно-транспортного потенциала в регионе. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере водопользования. Наряду с этим Олжас Бектенов обозначил готовность казахстанской стороны расширить экспортные поставки в Узбекистан на сумму почти 500 млн долларов по 255 позициям.

По итогам переговоров Олжас Бектенов и Абдулла Арипов подтвердили готовность правительств двух стран прилагать все усилия для обеспечения поступательного развития сотрудничества Казахстана и Узбекистана по всему спектру двустороннего взаимодействия.

В ходе рабочего визита Премь­ер-министру Казахстана также был презентован опыт Цент­ра таможенного оформления в области совершенствования администрирования посредством перехода на электронное декларирование.

Кроме того, Олжас Бектенов посетил в Ташкенте Texnopark, где ознакомился с процессом высокотехнологичного производства промышленной, электронной, строительной продукции, оборудования для нужд энергетики ЖКХ, в том числе лифтов и эскалаторов.

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