​Отправились в Тайбэй

Абзал Камбар

Вчера в Алматы состоялись офи­циальные проводы сборной Казахстана на XXIX Всемирную летнюю Универсиаду.

Напомним, что студенческие игры пройдут с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. В их программу включены соревнования по 21 виду спорта (из них 19 олимпийских и 2 неолимпийские дисциплины). Казахстан на состязаниях будет представлять 121 спортсмен в 13 видах спорта (гольф – 4 атлета, дзюдо – 15, легкая атлетика – 23, настольный теннис – 6, плавание – 4, плавание на открытой воде – 3, спортивная гимнастика – 7, художественная гимнастика – 2, стрельба из лука – 12, теннис – 4, таэквондо – 15, тяжелая атлетика – 11, ушу – 4, фехтование – 11). Знаменосцем национальной команды стал финалист чемпионата Азии по таэквондо Смайыл Дуйсебай.

Стоит отметить, что на прошлой летней Универсиаде, которая в 2015 году проходила в южнокорейском Кванджу, наша сборная завоевала 10 медалей (6 золотых, 4 бронзовые) и в общекомандном зачете заняла 11-е место. 

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