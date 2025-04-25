Отрасль уверенно движется по пути диверсификации Общество 25 апреля 2025 г. 5:30 14 Марина Демченко специальный корреспондент В Астане проходит XII Форум машиностроителей Казахстана фото пресс-службы Премьер-министра РК Открывая форум, Премьер-министр Олжас Бектенов, принявший участие в работе этого отраслевого мероприятия, зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В нем Президент отметил ключевую роль машиностроения в устойчивом экономическом росте республики. «Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13 до 19%. В прошлом году объем производства достиг 4,6 трлн тенге. Были внедрены новые виды продукции, значительно увеличился экспорт товаров. На рынок страны вышли новые компании, производящие сельскохозяйственную технику, автобусы, легковые и грузовые автомобили. В этом году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний. Все это – результат системных мер государства по поддержке отечественного производства. Для дальнейшего развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, важно создавать комфортные и безопасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию. В условиях экономической волатильности открываются новые возможности для развития перспективных отраслей и направлений. Уверен, машиностроительная отрасль страны сможет в полной мере реализовать свой потенциал для того, чтобы придать новый импульс процветанию всей нашей экономики», – отметил в обращении Глава государства. Затем участники пленарного заседания обсудили вопросы поддержки предприятий машиностроительной отрасли, повышения уровня локализации, внедрения передовых технологических процессов, а также возможности расширения международного сотрудничества в этой сфере. Как сообщил в своем докладе председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, сегодня Казахстан делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности высокого передела. Объем производства обрабатывающей промышленности превысил горнодобывающий сектор на 2,3 трлн тенге (24,5 трлн и 22,2 трлн тенге соответственно) – впервые с момента обретения независимости. На данный момент доля казахстанского машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась до 20%. В отрасль входят 37 подотраслей, в том числе железнодорожное, сельскохозяйственное, нефтегазовое, горно-металлургическое, автомобилестроение и электротехническое машиностроение. Продолжается исполнение Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утвержден постановлением Правительства. – Целевые индикаторы плана заключаются в обеспечении роста объема производства в 4,5 раза. Намечен рост валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 триллиона тенге к 2028 году, индекса физического объема – не менее 10 процентов в год, экспорта – в три раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в полтора раза, – доложил спикер. По итогам 2024 года объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 10%. В первом квартале нынешнего года данный показатель превысил 17%, что подтверждает высокий потенциал сектора и эффективность принимаемых мер, прозвучало на форуме. – В прошлом году на фоне общего падения добычи нефти экономика продемонстрировала достаточно уверенный для таких сложных условий рост в 4,8 процента. Причем за счет отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, – заявил в ходе прений по докладу почетный участник форума – Премьер-министр Олжас Бектенов. – Это говорит о том, что экономика Казахстана уверенно диверсифицируется. Мы уже не находимся в той высокой степени зависимости от минерального сырья, как это было раньше. По словам руководителя Правительства, еще много чего предстоит сделать, однако движение возможно благодаря стремлению бизнеса расти и развиваться. Играет в этом роль и поддержка государства. Его задача – простимулировать те направления, которые оно считает приоритетными, важными. И эту работу, заверил Олжас Бектенов, Правительство будет продолжать. В свою очередь старший вице-президент компании KUKA AG Дмитрий Капишников считает, что пришла пора менять фокусные программы поддержки и больше внимания акцентировать на развитии промышленной робототехники, поскольку за нею будущее. Уже сейчас эра искусственного интеллекта наслаивается на робототехнику и появляются новые прорывные технологии. Генеральный менеджер Hyundai Motor Company Ан Джунмо анонсировал планы компании по развитию локализации в Казахстане. Чжоу Хаймин, вице-президент Комитета по машиностроению Китайского комитета содействия международной торговли, объединяющего более 20 тыс. машиностроительных предприятий, сообщил о желании китайских компаний инвестировать в создание совместных производств по выпуску высокотехнологичной машиностроительной продукции с локализацией ключевых компонентов. Генеральный директор Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев озвучил основные проблемы в отрасли – доступ к отечественному сырью и долгосрочному финансированию. В частности, руководитель предложил пересмотреть механизмы распределения сырья с упором на внутреннюю переработку и расширить возможности льготного кредитования для предприятий, осуществляющих современные технологичные проекты. Вчера, в первый день форума, также состоялась панельная сессия, посвященная обсуждению реализации Комплексного плана развития машиностроения, и серия секционных заседаний, на которых участники обменялись мнениями по ключевым отраслевым проблемам, в том числе уделили внимание подготовке кадров, привлечению инвестиций, цифровизации. Перспективы развития железнодорожного, сельскохозяйственного, нефтегазового машиностроения, а также базовых производств в отрасли и автомобилестроения будут обсуждаться сегодня, во второй день форума. На площадке мероприятия пройдут B2B-встречи с иностранными партнерами, посвященные изучению возможностей локализации и создания совместных производств. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и строительства и Союз машиностроителей Казахстана. По традиции в эти дни на территории международного выставочного центра EXPO проходит VI Международная специализированная выставка машиностроения и металлообработки Kazakhstan Machinery Fair, экспозиции которой осмотрел и Премьер-министр Олжас Бектенов. Свои разработки здесь представили казахстанские и зарубежные компании из более чем 20 стран. В их числе – крупнейшие предприятия Германии, Южной Кореи, Китая, Швейцарии, России, Италии, Чехии. Завод QazTehna из Сарани продемонстрировал линейку автобусной и коммерческой техники брендов Yutong, Sinotruk и Scania. В 2024 году предприятие выпустило 1 560 единиц техники, уровень локализации которой превысил 36%. В планах – дальнейшее наращивание объемов производства и увеличение казахстанского содержания до 50%. Предприятие Karlskrona LC AB, специализирующееся на разработке комплексных технических решений в области нефтегазовой, горнодобывающей, водной промышленности и атомной энергетики, ежегодно выпускает до 5 тыс. тонн литейной продукции. Компания «Казахстан инжиниринг» презентовала современные разработки в сфере оборонной, транспортной, энергетической и нефтегазовой промышленности. Hyundai Trans Kazakhstan представила экспозицию автомобилей казахстанской сборки, а ТОО «Казэксимекс» – металлообрабатывающую продукцию. У астанчан и гостей столицы есть возможность и сегодня посетить павильоны Kazakhstan Machinery Fair. #Астана #форум #Форум машиностроителей