Открывая форум, Премьер-министр Олжас Бектенов, принявший участие в работе этого отраслевого мероприятия, зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В нем Президент отметил ключевую роль машиностроения в устойчивом экономическом росте республики.

«Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13 до 19%. В прошлом году объем производства достиг 4,6 трлн тенге. Были внедрены новые виды продукции, значительно увеличился экспорт товаров. На рынок страны вышли новые компании, производящие сельскохозяйственную технику, автобусы, легковые и грузовые автомобили.

В этом году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний. Все это – результат системных мер государства по поддержке отечественного производства.

Для дальнейшего развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, важно создавать комфортные и безо­пасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию.

В условиях экономической волатильности открываются новые возможности для развития перспективных отраслей и направлений. Уверен, машиностроительная отрасль страны сможет в полной мере реализовать свой потенциал для того, чтобы придать новый импульс процветанию всей нашей экономики», – отметил в обращении Глава государства.

Затем участники пленарного заседания обсудили вопросы поддержки предприя­тий машиностроительной отрасли, повышения уровня локализации, внедрения передовых технологических процессов, а также возможности расширения международного сотрудничества в этой сфере.

Как сообщил в своем докладе председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, сегодня Казахстан делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности высокого передела.

Объем производства обрабатываю­щей промышленности превысил горнодобываю­щий сектор на 2,3 трлн тенге (24,5 трлн и 22,2 трлн тенге соответственно) – впервые с момента обретения независимости. На данный момент доля казахстанского машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась до 20%. В отрасль входят 37 подотраслей, в том числе железнодорожное, сельскохозяйственное, нефтегазовое, горно-металлургическое, автомобилестроение и электротехническое машиностроение.

Продолжается исполнение Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утвержден постановлением Правительства.

– Целевые индикаторы плана заключаются в обеспечении роста объема производства в 4,5 раза. Намечен рост валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 триллиона тенге к 2028 году, индекса физического объе­ма – не менее 10 процентов в год, экспорта – в три раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в полтора раза, – доложил спикер.

По итогам 2024 года объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 10%. В первом квартале нынешнего года данный показатель превысил 17%, что подтверждает высокий потенциал сектора и эффективность принимаемых мер, прозвучало на форуме.

– В прошлом году на фоне общего падения добычи нефти экономика продемонстрировала достаточно уверенный для таких сложных условий рост в 4,8 процента. Причем за счет отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, транс­порта, агропромышленного комплекса, – заявил в ходе прений по докладу почетный участник форума – Премьер-министр Олжас Бектенов. – Это говорит о том, что экономика Казахстана уверенно диверсифицируется. Мы уже не находимся в той высокой степени зависимости от минерального сырья, как это было раньше.

По словам руководителя Правительства, еще много чего предстоит сделать, однако движение возможно благодаря стремлению бизнеса расти и развиваться.

Играет в этом роль и поддержка государства. Его задача – простимулировать те направления, которые оно считает приоритетными, важными. И эту работу, заверил Олжас Бектенов, Правительство будет продолжать.

В свою очередь старший вице-президент компании KUKA AG Дмитрий Капишников считает, что пришла пора менять фокусные программы поддержки и больше внимания акцентировать на развитии промышленной робототехники, поскольку за нею будущее. Уже сейчас эра искусственного интеллекта наслаивается на робототехнику и появляются новые прорывные технологии.

Генеральный менеджер Hyundai Motor Company Ан Джунмо анонсировал планы компании по развитию локализации в Казахстане. Чжоу Хаймин, вице-президент Комитета по машиностроению Китайского комитета содействия международной торговли, объединяющего более 20 тыс. машиностроительных предприятий, сообщил о желании китайских компаний инвестировать в создание совместных производств по выпуску высокотехнологичной машиностроительной продукции с локализацией ключевых компонентов.

Генеральный директор Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев озвучил основные проблемы в отрасли – доступ к отечественному сырью и долгосрочному финансированию. В частности, руководитель предложил пересмотреть механизмы распределения сырья с упором на внут­реннюю переработку и расширить возможности льготного кредитования для предприятий, осуществляющих современные технологичные проекты.

Вчера, в первый день форума, также сос­тоялась панельная сессия, посвященная обсуждению реализации Комплексного плана развития машиностроения, и серия секционных заседаний, на которых участники обменялись мнениями по ключевым отраслевым проблемам, в том числе уделили внимание подготовке кадров, привлечению инвестиций, цифровизации.

Перспективы развития железнодорожного, сельскохозяйственного, нефтегазового машиностроения, а также базовых производств в отрасли и автомобилестроения будут обсуждаться сегодня, во второй день форума. На площадке мероприятия пройдут B2B-встречи с иностранными партнерами, посвященные изучению возможностей локализации и создания совместных производств. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и строительства и Союз машиностроителей Казахстана.

По традиции в эти дни на территории международного выставочного центра EXPO проходит VI Международная специа­лизированная выставка машинострое­ния и металлообработки Kazakhstan Machinery Fair, экспозиции которой осмотрел и Премьер-министр Олжас Бектенов. Свои разработки здесь представили казахстанские и зарубежные компании из более чем 20 стран. В их числе – крупнейшие предприя­тия Германии, Южной Кореи, Китая, Швейцарии, России, Италии, Чехии.

Завод QazTehna из Сарани продемонстрировал линейку автобусной и коммерческой техники брендов Yutong, Sinotruk и Scania. В 2024 году предприя­тие выпус­тило 1 560 единиц техники, уровень локализации которой превысил 36%. В планах – дальнейшее наращивание объемов производства и увеличение казахстанского содержания до 50%.

Предприятие Karlskrona LC AB, специа­лизирующееся на разработке комплекс­ных технических решений в области нефте­газовой, горнодобывающей, водной промышленности и атомной энергетики, ежегодно выпускает до 5 тыс. тонн литейной продукции.

Компания «Казахстан инжиниринг» презентовала современные разработки в сфере оборонной, транспортной, энергетической и нефтегазовой промышленности. Hyundai Trans Kazakhstan представила экспозицию автомобилей казахстанской сборки, а ТОО «Казэкси­мекс» – металлообрабатывающую продукцию.

У астанчан и гостей столицы есть возможность и сегодня посетить павильоны Kazakhstan Machinery Fair.