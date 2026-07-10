Оцифрованная жизнь и ностальгия

Сейчас все чаще задаешься вопросом: почему идеальные кадры нейросетей все больше уступают тому самому потертому временем, но по-прежнему почти безупречному фотоаппарту Nikon D70, который стоит у меня на специальной полке? Рука к нему тянется все реже, даже когда нужно сделать обычный рабочий кадр.
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