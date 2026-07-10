Оцифрованная жизнь и ностальгия

Колонка обозревателя
Аскар Бейсенбаев

Сейчас все чаще задаешься вопросом: почему идеальные кадры нейросетей все больше уступают тому самому потертому временем, но по-прежнему почти безупречному фотоаппарту Nikon D70, который стоит у меня на специальной полке? Рука к нему тянется все реже, даже когда нужно сделать обычный рабочий кадр.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конечно, понятно, современный смартфон сегодня безоговорочно побеждает по удобству. Он сам подкрутит цвет, вытянет тени и за долю секунды выдаст идеальную, вылизанную картинку в 4K. Но иногда я беру в руки этот потертый пластиковый корпус из двухтысячных, слышу щелчок тяжелого механического затвора и понимаю: в этих шумных, неидеальных мегапикселях жизни и настоящего тепла куда больше, чем во всем безупречном глянце современных алгоритмов.

Мы храним такие вещи не ради их технических характеристик, а потому что они были молчаливыми свидетелями нашей реальной молодости. А ведь еще недавно казалось, что качественная съемка – это привилегия профессионалов с огромными объективами. Но техника совершила невероятный рывок. Так, знаменитый режиссер Дэнни Бойл, тот самый, который снял оскароносный фильм «Миллионер из трущоб», снял целый голливудский блокбастер «28 лет спустя» за десятки миллио­нов долларов на обычный iPhone 15 Pro Max. Сегодня мобильный арсенал пополняется с безумной скорос­тью: небольшие гаджеты вроде Osmo Pocket 4 (или новые модели Osmo Pocket 4P (Pro) и Insta360 Luna Ultra) или портативные камеры позволяют любому человеку почувствовать себя режиссером уровня Квентина Тарантино. Мобильные камеры становятся настолько всемогущими, что стирают грань между любительской съемкой и большим кино.

Впрочем, прогресс не останавливается и на этом. Мы постепенно приходим к тому, что в ближайшем будущем для создания кино или ролика вообще ничего не придется снимать на реальные камеры. И этот процесс уже идет прямо сейчас. Нейросети все активнее используются при создании сериалов, рекламы и видеоконтента – от раскадровок и спецэффектов до генерации отдельных сцен. Сервисы вроде отечественного HiXfield уже умеют создавать декорации, освещение и целые эпизоды по текстовому описанию.

Похожая трансформация произошла и в мире литературы. Сначала бумагу вытеснили удобные электронные книги. Но сегодня и они уступают место умным колонкам и голосовым ассистентами, которые легко прочтут вам роман голосами профессиональных актеров, избавив человека от необходимости даже перелистывать страницы.

Дошло до того, что нейросети сегодня предлагают нам так называемое «цифровое бессмертие» – они научились «оживлять» старые снимки ушедших людей, заставляя их улыбаться в кадре, или генерировать несуществую­щие фотографии из нашего детства. Но за этой картинкой нет ни капли правды. Это создает лишь убедительную иллюзию воспоминаний. Настоящую, незыблемую ценность имеет только тот кадр или файл, за которым стояла реальная человеческая история, пусть даже изображение там блеклое и размытое.

И вот, глядя на этот непрерывный парад технологий, я задаюсь вопросом: что мы теряем в этой безупречной гладкости? Когда машина научится делать все – от идеального фокуса до генерации целых миров, – редкостью станет не безупречная картинка... редкос­тью станет подлинность. Старый снимок с шумом, царапиной и случайным смазанным кадром может оказаться ценнее тысячи идеально сгенерированных изображений, потому что за ним стоит реальная человеческая жизнь.

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#инновации #технологии #ИИ #гаджеты

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