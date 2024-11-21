Отследить свою кредитную и страховую историю казахстанцы могут через eGov Mobile

Культура и общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис - «Гид кредитной и страховой истории», сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь пользователи могут отслеживать свою кредитную и страховую историю, а также оценить общий уровень своей кредитоспособности онлайн. Сервис состоит из двух разделов:  «Кредитование»; «Страхование».

В разделе «Кредитование» пользователю предоставляется отчет о кредитной истории за последние пять лет, информация об активных кредитных обязательствах и скоринговый балл (показатель, который отображает уровень кредитоспособности пользователя).

Скорбалл несет исключительно информационный характер и предназначен для пользователя в целях оценки его кредитного поведения.

В разделе «Страхование» пользователю доступен общий отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, а также информация о классе бонус-малус, который влияет на стоимость обязательного автострахования. Все функции нового сервиса предоставляются бесплатно.

#онлайн #кредит #история #EGov Mobile

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