Отважный герой-пограничник

День Победы
82
Анастасия Михайлова

102-летие отмечает фронтовик Николай Таратунин

фото из личного архива

Смелость, героизм и мужест­во ветеранов Великой Отечественной войны – бесценный пример патриотизма для молодежи. В числе тех, кто, рискуя собственной жизнью, ковал победу на полях сражений, – кавалер ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды – участник Сталинградской битвы полковник в отставке Николай Таратунин.

В этом году 28 апреля ему исполняется 102 года. Жизнь ветерана насыщена удивительными событиями и полна неожиданных поворотов судьбы. Про его фронтовой путь можно написать целую книгу воспоминаний.

Николай Александрович родился 28 апреля 1923 года в деревне Починки Ярославской области. Окончив семилетку в 1941 году, отправился добровольцем на фронт вслед за двумя старшими братьями и сестрой, которые, к сожалению, не вернулись с войны. Тогда ему было всего 18 лет.

Паренек не раз оказывался в самом пекле, сражаясь в составе Западного, Сталинградского и 2-го Украинского фронтов. Служил в разведке и часто ходил во вражеский тыл, чтобы выяснить численность фашистских солдат и количество имеющейся у них военной техники.

Рассказывая о разведке, ветеран вспомнил несколько случаев, которые произошли с ним на фронте. Так, поступила установка брать в плен лишь офицеров, ведь от них можно получить больше информации, нежели от рядовых. Как-то во время разведывательной миссии в тылу врага его отряд заметил возле реки грузовую машину с пятью немцами. Николай приказал ребятам взять офицера живым. Пока солдаты вермахта купались, успели уложить четверых, а одного взяли в плен.

– «Языка» тащили по реке семь километров, а дело было в ноябре. По суше оказалось бы быстрее, но возрастал риск погибнуть, не доставив пленника. Вернешься с задания, приведешь «языка», а потом приезжает генерал и говорит: «Отдыхай пока, а ночью нужно снова выходить на задание, бери своих ребят». И вот ты опять выдвигаешься в тыл врага, а возвращаешься нередко без товарищей, – с горечью рассказывает ветеран.

Николай Таратунин принимал участие в ожесточенных боях по освобождению Кременчуга, Харькова и Полтавы. С боями в этих городах у него тоже связаны воспоминания. И о них точно не прочитаешь ни в одном учебнике истории.

– В одной деревне фашисты издевались над детьми, чтобы жители выдали им партизан. Мы пошли в разведку. Открыли огонь и положили врагов. Потом от людей узнали: на окраине остались еще четверо-пятеро фашистов. Помню, забежали в дом – вот они, немцы! А у меня автомат дает осечку. Фашист стреляет из пистолета и попадает прямиком в ствол. Автомат взрывается! Но я все равно выбил у него пистолет из рук. Возле дома стоял грузовик с консервами и маслом, на нем мы и уехали. Наши увидели нас и подумали, что враги, начали стрелять. Пришлось встать на подножку грузовика и махать им, чтобы поняли – свои. Вот так и доставили тогда целый грузовик с продуктами, – рассказывает ветеран.

Почетный гражданин страны Николай Таратунин – обладатель огромного количества фронтовых медалей, а к 70-летию Победы ему вручили орден «Құрмет». По словам родных, он дважды был на волосок от смерти.

– Было ли страшно? Конечно, но со временем это чувство притупляется. Помню, нас было восемь человек. Дали задание привести «языка». Впереди – четыре человека, я во второй четверке. Подползли к передовой, где уже надо было вставать. Первая четверка поднялась, и раз – нет их. Мы вчетвером встали, и из нашей четверки я один уцелел, – рассказал ветеран.

Тяжелое ранение герой получил в 1943 году во время форсирования реки Дон.

– Приехал генерал, сказал, что нужно переправить наших бойцов на другой берег. И я тогда сделал три рейса на лодке, а во время четвертого – стало уже светать – началась стрельба. Троих убили, а меня ранили, береговая охрана подобрала, – вспоминает фронтовик.

Раненого повезли в госпиталь, однако поезд попал под бомбежку.

– Начали бомбить, все прыгали, и я, как смог, прыгнул, ноги-то перебиты были. Помню, вагон начал гореть и опрокидываться, а я даже отползти не мог. Но тут повезло, вагон встал наискосок и замер. Потом наши солдаты подобрали меня и отвезли в какой-то палаточный госпиталь. Там меня как безнадежного положили в комнату смерти, хотели уже хоронить. Но утром я все же открыл глаза. Тогда запомнил слова врача: «Какой ты живучий, сынок! Я тебя подниму на ноги», – делится воспоминаниями собеседник.

После ранения Николай Александрович на фронт уже не вернулся. Он перенес много труднос­тей в жизни и будучи между жизнью и смертью всегда думал о будущем.

Всю жизнь после войны Николай Таратунин отдал пограничным войскам. Фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пехотного училища. Там и встретил долгожданную Победу. С успехом завершив учебу, служил на Курильских островах, на границе Советского Союза с рядом стран.

Во время службы близ границы с Китаем встретил супругу, с которой прожил всю жизнь. У них родились двое детей. Тяжелые ранения дали о себе знать в 1958 году. Пришлось уволиться из Советской армии в звании капитана, а звание полковника ветерану присвоили уже на гражданке.

После службы ему предлагали переехать в Москву, именно там жили его родственники. Однако он решил вернуться в так полюбившийся ему Алматы. Купил небольшой домик на окраине города. Но и на пенсии не сидел сложа руки. Учил детей верховой езде на алматинском ипподроме.

Сейчас у Николая Таратунина трое внуков и двое правнуков. Живет он теперь вместе с сыном.

#память #история #9 мая #ВОВ #фронтовики #Николай Таратунин

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