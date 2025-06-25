коллаж Павла Цедилина

В условиях Казахстана, обладающего благоприятным климатом и обширными посевными площадями, потенциал овощеводства остается недооцененным. Развитие глубокой переработки овощей открывает новые возможности не только для расширения внутреннего рынка, но и для увеличения экс­портного потенциала. Это особенно актуально на фоне стремления к продовольственной безопасности, диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности отечественных продуктов питания.

Как считают в АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», глубокая переработка овощей играет ключевую роль в формировании экспортного потенциала Казахстана. На фоне растущего внешнего спроса, особенно в странах СНГ, Китая, Ближнего Востока и Европы, на экологически чистую и готовую к употреблению продукцию Казахстан имеет все шансы занять достойную нишу в мировой сфере ее производства. Чем глубже степень переработки овощей, тем выше их рыночная ценность, востребованность и вклад в экономику.

– Мы наблюдаем уверенный рост по категориям с глубокой переработкой овощей, – сообщила управляющий директор единого оператора по развитию экспорта QazTrade Айнур Амирбекова. – Например, экспорт томатов, приготовленных как разносолы, без добавления уксуса, в прошлом году по сравнению с 2023 годом увеличился более чем в два раза – с 1,3 до 2,7 миллиона долларов в стоимостном выражении. Это свидетельствует о стабильном внешнем спросе на переработанные овощи из Казахстана.

По словам управляющего директора, в 2024 году также наблюдался рост экспорта ряда наименований продуктовой номенклатуры высокой степени передела (глубокой переработки, термической⁄технологической обработки, создания продуктов с высокой добавленной стоимостью). Например, товарная позиция «овощи прочие, приготовленные или консервированные без уксуса, незамороженные» была продана за пределы республики на 2 401 тыс. долларов. В 2023 году эта цифра составляла 1 968 тыс. долларов. Овощи сушеные, что входят в категорию переработанной продукции средней степени передела, включающую сушку, заморозку, фасовку без значительных изменений структуры, – экспортированы в прошлом году на 1 529 тыс. долларов (в 2023 году – на 1 456 тыс. долларов).

Казахстан также экспортирует овощи, консервированные для кратковременного хранения, замороженные, сушеные; фрукты; орехи; кожуру плодов, консервированных с сахаром; грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без уксуса.

Позитивную экспортную динамику демонст­рируют и другие позиции высокой степени передела – консервированные овощи, мука из бобовых, модифицированные крахмалы. Это четкий сигнал для бизнеса: сегодня важно инвестировать не в сырьевой экспорт, а в технологии и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время позиции со средней и низкой степенью переработки показывают меньшую активность. Это подчеркивает стратегическую значимость развития цепочек глубокого передела и ориентации на экспорт готового продовольствия, способного конкурировать на международных рынках.

– Развитие глубокой переработки овощей в Казахстане – стратегически важный шаг на пути к устойчивому аграрному росту и повышению экономической эффективности отрасли сельского хозяйства, – считает Айнур Амирбекова. – Это не только позволяет сократить потери урожая и продлить срок хранения продукции, но и создает дополнительные рабочие места, стимулирует развитие смежных отраслей, укрепляет экспортные позиции республики.

Для реализации потенциала данного нап­равления необходимы господдержка, инвес­тиции в современные технологии, подготовка квалифицированных кадров и налаживание логистики. Комплексный подход обеспечит Казахстану уверенное продвижение в числе региональных лидеров агропереработки.

Как отмечают торговые аналитики, экспорт свежих овощей ограничен сезонностью, логистическими затратами и коротким сроком хранения. Глубокая же переработка – сушка, консервирование, заморозка, производство пюре, соков и концентратов – позволяет значительно продлить срок годности продукции, снизить транспортные издержки и повысить добавленную стоимость. Кроме того, экспорт переработанной продукции способствует укреплению продовольственного имиджа страны, развитию производственной инфраструктуры, созданию рабочих мест и притоку иностранных инвестиций.

Таким образом, развитие глубокой переработки – не только способ увеличить объемы экспорта, но и стратегический инструмент экономического роста и устойчивого позиционирования Казахстана на мировом агропродовольственном рынке.